من جديد.. هزة أرضية بالقرب من السواحل المغربية بالشمال ﻿

كشف المرصد الأوروبي أن السواحل المغربية الشمالية الفاصلة بين المغرب وإسبانيا، شهدت قبل قليل هزة أرضية.



"شوف تيفي"



كشف المرصد الأوروبي أن السواحل المغربية الشمالية الفاصلة بين المغرب وإسبانيا، شهدت قبل قليل هزة أرضية.

وحسب المرصد فإن الهزة الأرضية وقعت حوالي الساعة الثامنة و39 دقيقة صباحا، وبلغت قوتها 3.1 على سلم ريشتر.

تجدر الإشارة إلى أن مدينة تطوان، شهدت قبل يومين هزة أرضية خفيفة،وذلك حسب ما كشف عنه المرصد الأوروبي.