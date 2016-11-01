عصابة إجرامية متخصصة في سرقة عجلات السيارات في قبضة العدالة بالرباط ﻿

تمكنت عناصر الأمن الولائي بمنطقة السويسي بمدينة الرباط من الإطاحة بعصابة إجرامية متخصصة في سرقة عجلات السيارات بالمدينة ونواحيها وخاصة منطقة السويسي التي تعرف هدوءا ما يسهل على العصابة عملية

شوف تيفي

تمكنت عناصر الأمن الولائي بمنطقة السويسي بمدينة الرباط من الإطاحة بعصابة إجرامية متخصصة في سرقة عجلات السيارات بالمدينة ونواحيها وخاصة منطقة السويسي التي تعرف هدوءا ما يسهل على العصابة عملية السرقة.

وحسب مصادر شوف تيفي فإن عناصر الشرطة القضائية بمنطة السويسي استطاعت فجر اليوم الثلاثاء من إيقاف زحف العصابة الإجرامية التي تتكون من خمسة أشخاص متخصصة في سرقة عجلات السيارات وبحوزتهم سيارة كانوا يستعملونها في تحركاتهم، ليتم وضعهم رهن تدابير الحراسة النظرية لإستكمال التحقيق في انتظار عرضهم على النيابة العامة بالرباط.