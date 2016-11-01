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النحس تابع مسرحية ''شكون حنا'' وهاشنو وقع للشوبي والابراهيمي فوسط العرض

بتاريــخ : 30 نونبر 2016 / 02:59 النحس تابع مسرحية شكون حنا وهاشنو وقع للشوبي والابراهيمي فوسط العرض | ثقافة و فنون
النحس تابع مسرحية ''شكون حنا'' وهاشنو وقع للشوبي والابراهيمي فوسط العرض
كشف مصدر مطلع أن الفنانين محمد الشوبي وحنان الابراهيمي تعرضا لموقف محرج أثناء عرضهم لمسرحيتهم ''شكون حنا'' بالدار البيضاء نهاية الأسبوع الماضي، حيث عرفت العرض انقطاع الكهرباء عنه لمدة 40 دقيقة.

شوف تيفي

كشف مصدر مطلع أن الفنانين محمد الشوبي وحنان الابراهيمي تعرضا لموقف محرج أثناء عرضهم لمسرحيتهم "شكون حنا" بالدار البيضاء نهاية الأسبوع الماضي، حيث عرفت العرض انقطاع الكهرباء عنه لمدة 40 دقيقة.

وأضاف المصدر ذاته أن الشوبي أكمل المسرحية رفقة الابراهيمي العائدة من كندا على أضواء الهواتف النقالة للجمهور الذي حضر العرض، مشيرا إلى أن الابراهيمي وقع لها حادث أثناء مغادرتها للمركب الثقافي سيدي بليوط.

ولم يكشف المصدر عن نوعية الحادث إلا أن الخبر تم التكتم عليه وعدم نشره لأسباب خاصة تتعلق بالفنانة الابراهيمي التي تخوض تجربة فنية مهمة هذه السنة.

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حنان الإبراهيمي محمد الشوبي فن مسرح حادث

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