تفاصيل جديدة حول مقتل شاب داخل محل لغسيل السيارات بالجديدة ﻿

توصلت شوف تيفي قبل قليل بمعطيات جديدة حول قضية مقتل الشاب مهدي على يد ابن عمه عبد الرحيم بمحل لغسل السيارات بحي المنار بالجديدة ليلة اليوم الثلاثاء.

شوف تيفي

توصلت شوف تيفي قبل قليل بمعطيات جديدة حول قضية مقتل الشاب مهدي على يد ابن عمه عبد الرحيم بمحل لغسل السيارات بحي المنار بالجديدة ليلة اليوم الثلاثاء.

وأكد مصدرنا على أن الجاني دخل في صراع مع الضحية لأسباب مجهولة حيث أقدم المدعو عبد الرحيم إلى خنق ابن عمه قيد حياته إلى أن فارق الحياة، وأضافت ذات المصادر أن مرتكب الجريمة كان قد أُصيب على مستوى رجله بكسر جراء الصراع الذي وقع بينهما، ما استعصى عليه الحركة والفرار لتتمكن بكل سهولة العناصر الأمنية من القبض عليه.

للإشارة فقد اهتزت ساكنة حي المنار بالقرب من مقهى الفالورا حوالي الساعة الثامنة ليلا على وقع جريمة قتل راح ضحيتها شاب عشريني ب« لافاج » للسيارات.