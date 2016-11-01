خبر سار.. وزارة الصحة تقرر معالجة الفقراء دون انتظار بطاقة الرميد ﻿

قررت وزارة الصحة التدخل لحل إشكالية استفادة المرضى والمعوزين غير المتوفرين على بطاقة التغطية الصحية « رميد » بالرغم من تقديمهم لملفات التسجيل لدى اللجان المحلية.

شوف تيفي

قررت وزارة الصحة التدخل لحل إشكالية استفادة المرضى والمعوزين غير المتوفرين على بطاقة التغطية الصحية « رميد » بالرغم من تقديمهم لملفات التسجيل لدى اللجان المحلية.

وحسب يومية المساء فإن هذا التدخل سببه رفض بعض المستشفيات الخاصة التدخل لعلاج المرضى غير المتوفرين على البطاقة الصحية، إلى حين إصدار بطاقة الرميد من أجل خضوعهم للعلاج.

وفي هذا الشأن، تدخلت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي لوضع تطبيق الكتروني خاص بنظام المساعدة الطبية لفائدة المركز الإستشفائي الجامعي ابن رشد، وذلك من أجل القيام ببعض العمليات المتعلقة بتسجيل الأشخاص المستفيدين من نظام المساعدة الطبية بغرض الإطلاع عليها عن طريق التطبيق الإلكتروني.

هذا التطبيق يهدف إلى تسهيل عملية الولوج للمستفيدين إلى العلاجات والتمكن من الحصول بشكل فوري على بعض المعطيات الضرورية لذلك..