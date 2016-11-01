عصابة مدججة بالسيوف ومادة ''الكريموجين'' تشرمل المارة وتسلب منهم ممتلكاتهم الخاصة ﻿

أقدمت عصابة تتكون من أربع أشخاص مسلحين بالسيوف ومادة ''الكريموجين'' بضرب مواطنين وسلبهم أموالهم وهواتفهم النقالة، اليوم الثلاثاء بشارع مولاي يوسف بالقر من مدخل جوطية الشيخ الضاوي بالبيضاء.

شوف تيفي

أقدمت عصابة تتكون من أربع أشخاص مسلحين بالسيوف ومادة "الكريموجين" بضرب مواطنين وسلبهم أموالهم وهواتفهم النقالة، اليوم الثلاثاء بشارع مولاي يوسف بالقر من مدخل جوطية الشيخ الضاوي بالبيضاء.

وحسب أقوال أحد ضحايا هذه العصابة، فإنه تعرض لهجوم مباغث من طرف أربعة أشخاص يحملون أسلحة بيضاء من الحجم الكبير ومادة "الكريموجين" حيث سلبوا منه هاتفه الذكي ومبلغ مالي قُدر ب600 درهم.

هذا ولا يزال البحث عن المجرمين جاريا من طرف عناصر الأمن لإلقاء القبض على العصابة.