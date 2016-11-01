عاجل.. إلقاء القبض على العصابة الخطيرة التي روعت أحياء مدينة تمارة ﻿

تمكنت العناصر الأمنية برئاسة سعيد بوحجرة رئيس الدائرة الثانية من إلقاء القبض على العصابة التي زرعت الرعب والهلع في نفوس وقلوب ساكنة مدينة تمارة وذلك على الساعة العاشرة ليلا بالقرب من مخبزة ميلانو

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تمكنت العناصر الأمنية برئاسة سعيد بوحجرة رئيس الدائرة الثانية من إلقاء القبض على العصابة التي زرعت الرعب والهلع في نفوس وقلوب ساكنة مدينة تمارة وذلك على الساعة العاشرة ليلا بالقرب من مخبزة ميلانو بحي المسيرة 2.

العصابة الخطيرة الذي ينحذر عناصرها من تامسنا تتكون من ثلاثة عناصر بعدما كانت المعطيات السابقة تشير إلى وجود عنصرين فقط.

وحسب مصادر أمنية فإن المعنين بالأمر سبق لهم و بعمليات مشابهة لهذه وذلك بالسطو على تسع مواطنين من مدينة تمارة بأحياء متفرقة.