 عاجل.. إلقاء القبض على العصابة الخطيرة التي روعت أحياء مدينة تمارة ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

النحس تابع مسرحية شكون حنا وهاشنو وقع للشوبي والابراهيمي فوسط العرض | ثقافة و فنون

النحس تابع مسرحية ''شكون حنا'' وهاشنو وقع للشوبي والابراهيمي فوسط العرض

تفاصيل جديدة حول مقتل شاب داخل محل لغسيل السيارات بالجديدة | حوادث و حقوق

تفاصيل جديدة حول مقتل شاب داخل محل لغسيل السيارات بالجديدة

خبر سار.. وزارة الصحة تقرر معالجة الفقراء دون انتظار بطاقة الرميد | بوليتيك

خبر سار.. وزارة الصحة تقرر معالجة الفقراء دون انتظار بطاقة الرميد

عصابة مدججة بالسيوف ومادة الكريموجين تشرمل المارة وتسلب منهم ممتلكاتهم الخاصة | حوادث و حقوق

عصابة مدججة بالسيوف ومادة ''الكريموجين'' تشرمل المارة وتسلب منهم ممتلكاتهم الخاصة

عاجل.. إلقاء القبض على العصابة الخطيرة التي روعت أحياء مدينة تمارة | حوادث و حقوق

عاجل.. إلقاء القبض على العصابة الخطيرة التي روعت أحياء مدينة تمارة

استطلاع رأي يرسم صورة سيئة عن البرلمان المغربي | بوليتيك

استطلاع رأي يرسم صورة سيئة عن البرلمان المغربي

النقابات الفنية ترفع الفيتو في وجه مهرجان مراكش السينمائي | ثقافة و فنون

النقابات الفنية ترفع الفيتو في وجه مهرجان مراكش السينمائي

عاجل.. طاكسي يدهس أربعة أشخاص بممر الراجلين بطنجة وهذه هي التفاصيل الخطيرة | حوادث و حقوق

عاجل.. ''طاكسي'' يدهس أربعة أشخاص بممر الراجلين بطنجة وهذه هي التفاصيل الخطيرة

لعبة برا د فير بين أخنوش وبن كيران تؤجل الإعلان عن الحكومة إلى أجل غير مسمى | بوليتيك

لعبة ''برا د فير'' بين أخنوش وبن كيران تؤجل الإعلان عن الحكومة إلى أجل غير مسمى

حوار مع الملك.. حلم ما يزال قائما

عاجل.. إلقاء القبض على العصابة الخطيرة التي روعت أحياء مدينة تمارة

بتاريــخ : 30 نونبر 2016 / 00:54 عاجل.. إلقاء القبض على العصابة الخطيرة التي روعت أحياء مدينة تمارة | حوادث و حقوق
عاجل.. إلقاء القبض على العصابة الخطيرة التي روعت أحياء مدينة تمارة
تمكنت العناصر الأمنية برئاسة سعيد بوحجرة رئيس الدائرة الثانية من إلقاء القبض على العصابة التي زرعت الرعب والهلع في نفوس وقلوب ساكنة مدينة تمارة وذلك على الساعة العاشرة ليلا بالقرب من مخبزة ميلانو

شوف تيفي


تمكنت العناصر الأمنية برئاسة سعيد بوحجرة رئيس الدائرة الثانية من إلقاء القبض على العصابة التي زرعت الرعب والهلع في نفوس وقلوب ساكنة مدينة تمارة وذلك على الساعة العاشرة ليلا بالقرب من مخبزة ميلانو بحي المسيرة 2.

العصابة الخطيرة الذي ينحذر عناصرها من تامسنا تتكون من ثلاثة عناصر بعدما كانت المعطيات السابقة تشير إلى وجود عنصرين فقط.

وحسب مصادر أمنية فإن المعنين بالأمر سبق لهم و بعمليات مشابهة لهذه وذلك بالسطو على تسع مواطنين من مدينة تمارة بأحياء متفرقة.

 

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

حوادث وحقوق شوف تيفي إلقاء القبض عناصر خطيرة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

تفاصيل جديدة حول مقتل شاب داخل محل لغسيل السيارات بالجديدة | حوادث و حقوق

تفاصيل جديدة حول مقتل شاب داخل محل لغسيل السيارات بالجديدة

عصابة مدججة بالسيوف ومادة الكريموجين تشرمل المارة وتسلب منهم ممتلكاتهم الخاصة | حوادث و حقوق

عصابة مدججة بالسيوف ومادة ''الكريموجين'' تشرمل المارة وتسلب منهم ممتلكاتهم الخاصة

عاجل.. طاكسي يدهس أربعة أشخاص بممر الراجلين بطنجة وهذه هي التفاصيل الخطيرة | حوادث و حقوق

عاجل.. ''طاكسي'' يدهس أربعة أشخاص بممر الراجلين بطنجة وهذه هي التفاصيل الخطيرة

تصوير زوجة عسكري في أوضاع جنسية وهذه التفاصيل الصادمة | حوادث و حقوق

تصوير زوجة عسكري في أوضاع جنسية وهذه التفاصيل الصادمة

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

أحوال الطقس ليوم 30 نونبر 2016 | Enquête
منذ 2 ساعات

أحوال الطقس ليوم 30 نونبر 2016

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 30 نونبر 2016 | شوف تيفي | أشنو قال زهرك اليوم

أبراج | أشنو قال زهرك اليوم : 30 نونبر 2016 | شوف تيفي

شوف الصحافة.. أوروبا تُشدد إجراءات منح المساعدات الإنسانية لسكان تندوف‎ | شوف الصحافة

شوف الصحافة.. أوروبا تُشدد إجراءات منح المساعدات الإنسانية لسكان تندوف‎

الحصاد اليومي.. ارتفاع صاروخي في أثمنة الخضر‎ | حصاد اليوم

الحصاد اليومي.. ارتفاع صاروخي في أثمنة الخضر‎

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

النحس تابع مسرحية شكون حنا وهاشنو وقع للشوبي والابراهيمي فوسط العرض | ثقافة و فنون
منذ 5 دقائق

النحس تابع مسرحية ''شكون حنا'' وهاشنو وقع للشوبي والابراهيمي فوسط العرض

تفاصيل جديدة حول مقتل شاب داخل محل لغسيل السيارات بالجديدة | حوادث و حقوق

تفاصيل جديدة حول مقتل شاب داخل محل لغسيل السيارات بالجديدة

خبر سار.. وزارة الصحة تقرر معالجة الفقراء دون انتظار بطاقة الرميد | بوليتيك

خبر سار.. وزارة الصحة تقرر معالجة الفقراء دون انتظار بطاقة الرميد

عصابة مدججة بالسيوف ومادة الكريموجين تشرمل المارة وتسلب منهم ممتلكاتهم الخاصة | حوادث و حقوق

عصابة مدججة بالسيوف ومادة ''الكريموجين'' تشرمل المارة وتسلب منهم ممتلكاتهم الخاصة

﻿ ﻿
أمس 13:33 GMT

عاجل:هذا ما وقع في جلسة التحقيقات بمحكمة الاستئناف بالبيضاء بخصوص قضية الطالبة ''صابرين''

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.