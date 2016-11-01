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استطلاع رأي يرسم صورة سيئة عن البرلمان المغربي

بتاريــخ : 30 نونبر 2016 / 00:11 استطلاع رأي يرسم صورة سيئة عن البرلمان المغربي | بوليتيك
استطلاع رأي يرسم صورة سيئة عن البرلمان المغربي
قام المحلل السياسي عمر الشرقاوي باستطلاع للرأي على صفحته الرسمية بالفضاء الأزرق حول نوعية الصورة التي يحملها رواد الموقع عن البرلمان، والتي كانت على نحو ثلاث اختيارات ما بين صورة جيدة، صورة سيئة،

شوف تيفي

قام المحلل السياسي عمر الشرقاوي باستطلاع للرأي على صفحته الرسمية بالفضاء الأزرق حول نوعية الصورة التي يحملها رواد الموقع عن البرلمان، والتي كانت على نحو ثلاث اختيارات ما بين صورة جيدة، صورة سيئة، أو لا بأس به.

وشارك في هذا الاستطلاع ما مجموعه 8250 شخص حسب نتيجة أخيرة نشرها الشرقاوي قبل قليل على صفحته، حيث خلص الاستطلاع إلى نتيجة قاسية وصلت إلى 4% من يحملون صورة جيدة عن البرلمان والبرلمانيين، و92% يحملون صورة سيئة، و1% يقولون أنه لا بأس به.

هي إذن نتيجة واضحة للعيان، وتبين رأي شريحة مهمة من رواد الموقع الأزرق في حق البرلمان والبرلمانيين وهي أيضا نتيجة للتمعن والتفكير.

 

 

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عمر الشرقاوي استطلاع رأي البرلمان البرلمانيين نتيجة

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