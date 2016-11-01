النقابات الفنية ترفع الفيتو في وجه مهرجان مراكش السينمائي ﻿

قد تكون سابقة من نوعها أن تقاطع النقابات الثلاث الدورة السادسة عشر للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش بسبب غياب السينما المغربية عن مسابقة المهرجان الذي يستضيف السينما الروسية كضيف شرف.

شوف تيفي

قد تكون سابقة من نوعها أن تقاطع النقابات الثلاث الدورة السادسة عشر للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش بسبب غياب السينما المغربية عن مسابقة المهرجان الذي يستضيف السينما الروسية كضيف شرف.

وكشف مصدر مطلع أن الغرفة الوطنية لمنتجي الأفلام والغرفة المغربية لمنتجي الأفلام واتحاد المخرجين والمؤلفين المغاربة يتداولون بشأن مقاطعة المهرجان الذي صدم الوسط السينمائي المغربي بعدم مشاركة أي فيلم مغربي.

وأضاف المصدر ذاته أنه من غير المعقول ألا يشارك أي فيلم مغربي، مشيرا إلى أن الذين يشرفون على اختيار الأفلام عليهم أن يؤمنوا بمبدأ المنافسة ويختارو من سينما البلد المضيف لهذه التظاهرة الدولية.

وأكد المصدر أن المركز السينمائي المغربي يتحمل قسطا من المسؤولية إلى جانب النقابات المنتمية للجسم الفني في المغرب.