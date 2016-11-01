عاجل.. ''طاكسي'' يدهس أربعة أشخاص بممر الراجلين بطنجة وهذه هي التفاصيل الخطيرة ﻿

شهدت مدينة طنجة ليلة اليوم الثلاثاء، حادثة سير خطيرة، بطلها سائق سيارة أجرة دهس بسيارته أربعة أشخاص كانوا فوق ممر الراجلين.



"شوف تيفي"



شهدت مدينة طنجة ليلة اليوم الثلاثاء، حادثة سير خطيرة، بطلها سائق سيارة أجرة دهس بسيارته أربعة أشخاص كانوا فوق ممر الراجلين.



ووقعت الحادثة بالقرب من شارع "مولاي رشيد"، حيث أصيب أربعة أشخاص وهم شاب في 17 سنة من عمره وثلاث فتيات في الـ 19 و20 و25 سنة، تم نقلهم على وجه السرعة إلى مستشفى محمد الخامس لتلقي العلاجات الضرورية.

وتشير المعطيات الأولى لهذا الحادث بأن سائق السيارة كان في حالة غير طبيعية، ومن المحتمل أن يكون تحت تأثير المخدرات، حيث انطلق بسرعة جنونية ودهس الأشخاص الأربعة قبل أن يتوقف بعد أن حاصره المواطنون.



