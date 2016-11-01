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لعبة ''برا د فير'' بين أخنوش وبن كيران تؤجل الإعلان عن الحكومة إلى أجل غير مسمى

بتاريــخ : 29 نونبر 2016 / 23:24 لعبة برا د فير بين أخنوش وبن كيران تؤجل الإعلان عن الحكومة إلى أجل غير مسمى | بوليتيك
لعبة ''برا د فير'' بين أخنوش وبن كيران تؤجل الإعلان عن الحكومة إلى أجل غير مسمى
''تمخض الجبل فولد فأرا'' هذا المثل صالح كعنوان بارز للانتظارية القاتلة التي بات يشهدها مسلسل مشاورات تشكيل الحكومة، فبعد شهرين على إجراء الانتخابات التشريعية، واللقاءات الماراطونية التي جمعت بين

شوف تيفي: مصطفى لختاصير

"تمخض الجبل فولد فأرا" هذا المثل صالح كعنوان بارز للانتظارية القاتلة التي بات يشهدها مسلسل مشاورات تشكيل الحكومة، فبعد شهرين على إجراء الانتخابات التشريعية، واللقاءات الماراطونية التي جمعت بين رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران ورؤساء الأحزاب الممثلة في البرلمان، مازال البلوكاج هو شعار المرحلة. فقد تباعدت الهوة بعد لقاء جمع عزيز أخنوش أمين عام الأحرار و محمد ساجد الأمين العام لحزب الحصان في صبيحة اليوم بمجلس النواب، حيث جددا التأكيد على استمرار اتحادهما، وأنهما لن يفرطا في بعضهما، وأنهما يعملان في انسجام تام. "في الحقيقة كان اللقاء رسالة واضحة لبن كيران الذي أصر على البقاء وفيا "للرجلة" أو الوعد الذي قطعه مع حزب الاستقلال واختياره كأحد ركائز تحالفه الحكومي القادم. بالتالي لم يكن مستبعدا أن يفشل لقاء أخنوش وبن كيران الذي جمعهما في هذا المساء بناء على ما جرى في الصباح...!.

لقد دخلنا إلى شوط لي الذراع أو لعبة "براد فير" الحاسمة، حسب ما أكده مصدر حزبي، وأضاف قائلا "قواعد اللعبة تقول أن قائدا المصباح والحمامة عليهما أن يحافظا على وعودها إزاء حلفائهما، دون تنازلات تذكر، ليستمر الجمود لوقت أطول". هي ندية غير مفهومة في لعبة السياسة مادام المتحكم الأقوى بنص القانون هو رئيس الحكومة، فهو أعلى سلطة حكومية ويتوفر على أغلبية المقاعد البرلمانية 125مقعد، وحزب الأحرار يتواجد في المرتبة الرابعة بـ 37 مقد، ولايمكنه أن يقفز إلى الرتبة الثالثة ولو ضم مقاعد الحصان التسعة عشر، إذ يلزمه تغيير قانوني جوهري ليصعد إلى "البوديوم" النحاسي، ويتفاوض بقوة. ولعله السيناريو الذي يطبخ على مهل، حيث أكدت مصادر مطلعة أن اندماجا بين الأحرار والدستوري والحركة الشعبية من المحتمل أن يقع خلال الأشهر القادمة، مما سيقلب موازين الأغلبية الحكومية، بل سيعطي لهذا الحزب المندمج الأحقية للتحكم في مفاتيح الأحزاب بحكم توفره على 83 مقعد، وسيقرر من هي الأحزاب التي بإمكانها إكمال سباق الماراطون الحكومي للسنوات الخمسة القادمة، ومن التي عليها الانسحاب في أول الطريق...فهل سيتحقق هذا السيناريو؟

 

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أخنوش بنكيران حكومة أحزاب استقلال أحرار سيناريو الانتخابات التشريعيةانسجام تام

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