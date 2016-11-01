تصوير زوجة عسكري في أوضاع جنسية وهذه التفاصيل الصادمة ﻿

تمكنت الشرطة القضائية بمدينة القنيطرة من فك لغز تصوير زوجة عسكري في أوضاع جنسية من طرف تلميذ وابتزازها في مبالغ مالية كبيرة.

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تمكنت الشرطة القضائية بمدينة القنيطرة من فك لغز تصوير زوجة عسكري في أوضاع جنسية من طرف تلميذ وابتزازها في مبالغ مالية كبيرة.

وفي تفاصيل الواقعة ،حسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر يوم الأربعاء، فإن السيدة جمعتها علاقة وطيدة بالتلميذ عبر موقع التواصل الإجتماعي حيث أوهمها أنه مهندس سعودي يقيم بالرياض حيث كانت قد طالبته بتشغيل ابنتها في السعودية، ليستغل الأخير الوضع ويطلب منها إرسال صور خليعة وفيديوهات إباحية شرع في ابتزازها في مبالغ مهمة.

وبعد البحث والتحري من قبل العناصر الأمنية، تبين على أن المعني بالأمر هو جار الضحية، ليتم بعد ذلك إحالته على الضابطة القضائية ومباشرة التحقيق معه .