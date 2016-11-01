عاجل.. شاب يقتل صديقه في محل لغسل السيارات بالجديدة ﻿

اهتز حي المنار بمدينة الجديدة بالقرب من مقهى الفالورا قبل قليل على وقع جريمة قتل بشعة بطلها شاب عشريني قتل صديقه بمحطة لغسل السيارات بمدينة الجديدة.

شوف تيفي

اهتز حي المنار بمدينة الجديدة بالقرب من مقهى الفالورا قبل قليل على وقع جريمة قتل بشعة بطلها شاب عشريني قتل صديقه بمحطة لغسل السيارات بمدينة الجديدة.

وحسب مصدر شوف تيفي فإن الجاني دخل في صراع مع الهالك قبل أن يُقدم على قتله بعدها.

وفور وقوع الحادث حلت بعين المكان العناصر الأمنية مرفوقين بالوقاية المدنية، حيث ألقت القبض على مُقترف الجريمة وإلحاقه بولاية أمن الجديدة لمباشرة التحقيق معه في ظروف وملابسات الواقعة ومعرفة السبب الحقيقي وراء اقترافه لهذا الفعل.