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بالفيديو.. شهادة مؤثرة لزوجة البيطري المعتقل في ملف مقتل بائع السمك في الحسيمة

بتاريــخ : 29 نونبر 2016 / 23:03 بالفيديو.. شهادة مؤثرة لزوجة البيطري المعتقل في ملف مقتل بائع السمك في الحسيمة | مجتمع
بالفيديو.. شهادة مؤثرة لزوجة البيطري المعتقل في ملف مقتل بائع السمك في الحسيمة
كشفت زوجة الطبيب البيطري المعتقل على ذمة التحقيق في ملف مقتل محسن فكري، بائع السمك بالحسيمة، في شريط فيديو عن معطيات بخصوص زوجها.

شوف تيفي


كشفت زوجة الطبيب البيطري المعتقل على ذمة التحقيق في ملف مقتل محسن فكري، بائع السمك بالحسيمة، في شريط فيديو عن معطيات بخصوص زوجها.

وقالت الزوجة إن عمل زوجها مكلف فقط بالسلامة الصحية للمنتجات الحيوانية من لحوم وأسماك ولا يتعداه إلى عمل آخر، مضيفة أن الأسماك التي تم حجزها عند الراحل محسن فكري هي ممنوعة قانونيا من الصيد، وبالتالي فإنها لا تتوفر على أوراق تثبت سلامتها ما يحتم قانونا إتلافها لأن مصدرها وطريقة صيدها غير معروف على حد قولها.

وطالبت الزوجة من الجهات المعنية مراعاة الظروف التي يشتغل فيها زوجها كطبيب بيطري خاصة وأنه أب يعيل أسرة مكونة من 5 أفراد.

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البيطري: المعتقل :مقتل :بائع: السمك: الحسيمة

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