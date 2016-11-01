هذا مشا بعيد... منتحل صفة وكيل الملك مشا فيها ﻿

ألقت مصالح الدرك الملكي مؤخرا القبض على شاب كان ينصب على ضحاياه ويوهمهم بأنه وكيل للملك، حيث سقط بيد الدرك الملكي بالصدفة عندما أراد الاحتيال عليهم في أحد القضايا.

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ألقت مصالح الدرك الملكي مؤخرا القبض على شاب كان ينصب على ضحاياه ويوهمهم بأنه وكيل للملك، حيث سقط بيد الدرك الملكي بالصدفة عندما أراد الاحتيال عليهم في أحد القضايا.

وتوبع المتهم بالنصب والاحتيال وانتحال صفة، حيث قضت ابتدائية الناظور بسجنه ثمانية أشهر بعدما حصل متلبسا بالاحتيال.

وكشف مصدر مطلع أن ضحايا هذا الوكيل المزيف كثيرون حيث كان ينصب على العديد منهم في مجموعة من المدن المغربية.