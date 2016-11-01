البام يواجه بنكيران بالفصل 105 ﻿

قال محمد لقماني عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة أن الأخير لن يقبل أن يهان المغاربة لمدة خمس سنوات أخرى، حيث لوح بإشهار الفصل 105 في وجه الحكومة إذا لم تلتزم بتعاقداتها مع المغاربة.

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قال محمد لقماني عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة أن الأخير لن يقبل أن يهان المغاربة لمدة خمس سنوات أخرى، حيث لوح بإشهار الفصل 105 في وجه الحكومة إذا لم تلتزم بتعاقداتها مع المغاربة.

ونشر لقماني تدوينة على صفحته الرسمية في الفايسبوك قال فيها "صحيح أننا غير معنيون بالمشاركة في الحكومة، لكننا لن نسمح بإهانة المغاربة لخمس سنوات إضافية. لذلك ستظل عيوننا على سلوك الحكومة وأيدينا على الفصل 105 من الدستور، ولن نتردد في تحريكه إذا لزم الأمر، فلا قيمة لاستقرار الحكومة، و لا يهمنا ذلك إذا تم على حساب استقرار البلد".

وأضاف "و عموما بنكيران يعلم جيدا أنه ليست لديه الضمانات الدائمة و الكافية، لا من الداخل و لا من الخارج".