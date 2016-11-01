الحارس لي شعل العافية فراسوا فالرباط.. ها أشنو وقع ليه ﻿

بعد أن اهتزت مدينة الرباط على وقع عملية إحراق جسد نفذها حارس مؤسسة تعليمية في نفسه بمدينة الرباط، علمت ''شوف تفي'' من مصدر مطلع أنه فارق الحياة بمستشفى ابن سينا بعد أن أصيب بحروق خطيرة جعلته يفارق

شوف تيفي



بعد أن اهتزت مدينة الرباط على وقع عملية إحراق جسد نفذها حارس مؤسسة تعليمية في نفسه بمدينة الرباط، علمت "شوف تفي" من مصدر مطلع أنه فارق الحياة بمستشفى ابن سينا بعد أن أصيب بحروق خطيرة جعلته يفارق الحياة بسرعة.

ولحد الآن حسب نفس المصدر لم تعرف أسباب إقدام الحارس على إحراق نفسه، حيث تم فتح تحقيق في النازلة من طرف الشرطة القضائية للوقوف على ملابسات الوفاة.