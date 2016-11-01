عاجل و رسميا: هذا هو تاريخ عيد المولد النبوي ﻿

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر ربيع الأول هو يوم الخميس فاتح دجنبر 2016 م، وأن عيد المولد النبوي سيكون يوم الاثنين 12 ربيع الأول 1438 هجرية موافق 12 دجنبر 2016 م.

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أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر ربيع الأول هو يوم الخميس فاتح دجنبر 2016 م، وأن عيد المولد النبوي سيكون يوم الاثنين 12 ربيع الأول 1438 هجرية موافق 12 دجنبر 2016 م.

وفي ما يلي نص البلاغ الذي أصدرته الوزارة، مساء اليوم الثلاثاء، بهذا الخصوص:

"تنهي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنين أنها راقبت هلال شهر ربيع الأول لعام 1438ه، بعد مغرب يوم الثلاثاء 29 صفر 1438 ه موافق 29 نونبر 2016 م.

واتصلت بجميع نظار الأوقاف ومندوبي الشؤون الإسلامية بالمملكة، وبوحدات القوات المسلحة الملكية المساهمة في مراقبة الهلال.

فأكدوا لها جميعا عدم ثبوت رؤيته.

وعليه، فإن شهر صفر يكون قد استكمل الثلاثين يوما، ويكون فاتح شهر ربيع الأول هو يوم الخميس فاتح دجنبر 2016م، وعيد المولد النبوي هو يوم الاثنين 12 ربيع الأول 1438 ه موافق 12 دجنبر 2016 م.

أهل الله هذا الشهر المبارك وعيد المولد النبوي على مولانا أمير المؤمنين وحامي حمى الوطن والدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، باليمن والبركات، وعلى ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وسائر أفراد أسرته الملكية الشريفة بالخير والبشر، وعلى الشعب المغربي، والأمة الإسلامية قاطبة بالرقي والازدهار والأمن والهناء، إنه سميع مجيب".