عاجل: نهاية مأساوية لسعد لمجرد وهذه هي الحقيقة الصادمة ﻿

كشفت مصادر قانونية، اليوم الثلاثاء، في جديد قضية الفنان المغربي سعد لمجرد المعتقل بباريس على خلفية اتهامه باغتصاب فتاة فرنسية، أن هناك إجراءات لترحيل المجرد من فرنسا إلى الولايات المتحدة

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كشفت مصادر قانونية، اليوم الثلاثاء، في جديد قضية الفنان المغربي سعد لمجرد المعتقل بباريس على خلفية اتهامه باغتصاب فتاة فرنسية، أن هناك إجراءات لترحيل المجرد من فرنسا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، و هي في طور التنفيذ حسب محامي الضحية الأمريكية التي كانت قد اتهمت سعد باغتصابها.

و كانت جريدة ''نيويورك بوست'' الأمريكية، قد أفادت، بأن قاضي الحريات الأمريكي ببروكلين صرح بأنه يتدارس تقديم طلب لفرنسا من أجل تسليمها الفنان المغربي سعد لمجرد الذي دفع كفالة وفر من الولايات المتحدة عقب تورطه في اغتصاب فتاة أمريكية تبلغ 20 عاما سنة 2010.

و حسب مصادرنا القانونية،فإن سعد و إن خرج سالما من هذه القضية فسيجد نفسه ،مكبل اليدين من طرف الشرطة الأمريكية واقتياده نحو عدالة بلاد العم سام .

و في سياق متصل، كشف موقع ''دناي أنفو'' أن المدعي العام بمنطقة بروكلين ، قرر اليوم ، تدارس إمكانية مطالبة فرنسا بتسليم لمجرد المسجون بسجن فلوري بباريس وذلك بعد الانتهاء من محاكمته بفرنسا لتورطه في قضية اغتصاب سنة 2010.