عاجل..تفكيك شبكة دولية للمخدرات ببلجيكا تقوم بغسيل الأموال في شركات توجد بمدينة الدار البيضاء ﻿

أعلنت السلطات البلجيكية، اليوم الثلاثاء، أنها أسهمت في تفكيك شبكة دولية كبرى للمخدرات وغسيل الأموال عملت على نقل المخدرات والأموال بين المغرب وفرنسا وبلجيكا وهولندا، وذلك حسبما كشفت عنه وكالة

"شوف تيفي"

أعلنت السلطات البلجيكية، اليوم الثلاثاء، أنها أسهمت في تفكيك شبكة دولية كبرى للمخدرات وغسيل الأموال عملت على نقل المخدرات والأموال بين المغرب وفرنسا وبلجيكا وهولندا، وذلك حسبما كشفت عنه وكالة إخبارية عربية قبل قليل.

وأوضحت هذه الوكالة بأن بيانا صادر عن مكتب النائب العام البلجيكي، أنه تم اعتقال 7 أشخاص ومصادرة 3 ملايين يورو و7 سيارات و78 جهاز حاسوب وسلاحين اثنين وذلك خلال 11 مداهمة للشرطة البلجيكية شارك بها مئات الضباط.

وأضاف البيان أن 400 مليون يورو من عوائد المخدرات تم نقلها بين المدن، مشيرا إلى أن مبالغ ضخمة من الأموال تم إرسالها عبر دبي وغسلها في شركات بالمغرب وبالتحديد بمدينة الدار البيضاء.