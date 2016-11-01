عاجل:بعد التحقيق معه لأول مرة.. هذا ما قرره قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف اليوم بالدار البيضاء في قضية مقتل الطالبة صابرين بعدما استمع للمتهم المهدي بلعيان ﻿

أجل قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، النظر في قضية مقتل الطالبة صابرين،بعد الاستماع للمتهم الرئيسي في هذه القضية ''المهدي بلعيان'' إلى جلسة لاحقة لم يحدد تاريخها اليوم الثلاثاء.



شوف تيفي:



أجل قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، النظر في قضية مقتل الطالبة صابرين،بعد الاستماع للمتهم الرئيسي في هذه القضية "المهدي بلعيان" إلى جلسة لاحقة لم يحدد تاريخها اليوم الثلاثاء.



و جاء ذلك بعدما كشف المهدي عن خيوط جديدة في القضية و اعترافاته التي تفيد أنه لم يقتل صديقته المرحومة "صابرين".



وكانت"شوف تيفي" قد علمت، من مصدر قريب من هيئة الدفاع في ملف الطالبة صابرين،أن المتورط الأول في هذه القضية، المهدي بلعيان أكد في جلسة التحقيقات التي جرت أطوارها بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء،)أكد) أنه لم يقتل صديقته صابرين.





