الحموشي يطالب رجال الشرطة بالتوفر على جوازات السفر ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني،طالب جميع رجال الشرطة بضرورة التوفر على جواز سفر في القريب العاجل.

"شوف تيفي"



علمت "شوف تيفي" أن عبد اللطيف الحموشي المدير العام للأمن الوطني،طالب جميع رجال الشرطة بضرورة التوفر على جواز سفر في القريب العاجل.

وحسب مصدر "شوف تيفي" فإن أسباب مطالبة الحموشي رجال الشرطة بضرورة التوفر على جواز سفر تبقى إلى حدود اللحظة مجهولة وغير معلومة.

تجدر الإشارة إلى أن عبد اللطيف الحموشي ومنذ توليه مهام قيادة المديرية العامة للأمن الوطني، قام بالعديد من التغييرات والإجراءات التي تهدف إلى تطوير الجانب الأمني بالمغرب.



