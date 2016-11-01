ابتسام رشيد الوالي تُنتج فيلما سينمائيا طويلا ﻿

كشف مصدر مطلع لـ''شوف تيفي'' أن زوجة الممثل والمخرج رشيد الوالي ابتسام دخلت عالم الإنتاج، حيث تقوم بإنتاج الفيلم السينمائي الطويل ''شكرا''.

شوف تيفي

كشف مصدر مطلع لـ"شوف تيفي" أن زوجة الممثل والمخرج رشيد الوالي ابتسام دخلت عالم الإنتاج، حيث تقوم بإنتاج الفيلم السينمائي الطويل "شكرا".

وأضاف المصدر ذاته أن إبتسام تخوض تجربة الإنتاج لأول مرة، وذلك بمساعدة زوجها الذي يعلم جيدا ما يدور في قطاع الإنتاج في المغرب.

وكان رشيد الوالي قد أخرج آخر فيلم له بعنوان "يما" والذي تم بثه خلال رمضان الماضي على القناة الثانية، وخاض في آخر أعماله دور البطولة في فيلم "دموع إبليس" الذي أخرجه هشام الجباري.