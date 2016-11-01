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بالفيديو.. شفار ''هبيل'' صيداتو الكاميرا في بني ملال.. وها كيفاش

بتاريــخ : 29 نونبر 2016 / 19:59 بالفيديو.. شفار هبيل صيداتو الكاميرا في بني ملال.. وها كيفاش | حوادث و حقوق
بالفيديو.. شفار ''هبيل'' صيداتو الكاميرا في بني ملال.. وها كيفاش
رصدت كاميرا مراقبة داخل محل تجاري لبيع الهواتف النقالة بمدينة بني ملال، لحظات مثيرة للص قام بسرقة هاتف نقال بطريقة احترافية.

"شوف تيفي"

 

رصدت كاميرا مراقبة داخل محل تجاري لبيع الهواتف النقالة بمدينة بني ملال، لحظات مثيرة للص قام بسرقة هاتف نقال بطريقة احترافية.

وظهر هذا اللص وهو يتلفت وراءه خلال عملية السرقة، مستغلا انشغال صاحب المتجر في خدمته، ليقوم بسرقة الهاتف النقال الذي كان بداخل صندوق زجاجي.

ونشرت صفحات فايسيوكية مقطع فيديو مدته دقيقة واحدة، يوثق عملية السرقة المذكورة،وهو الأمر الذي جعل النشطاء يصفون اللص بـ "الهبيل" لأن كاميرا المراقبة رصدت ملامحه بشكل واضح سيسهل على المصالح الأمنية اعتقاله.

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المغرب شوف تيفي صفحات فايسبوكية المتجر الهاتف النقال اللص السرقة

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