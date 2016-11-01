مثير.. النرويجيات الأجمل في العالم والمغربيات في رتبة جد متأخرة ﻿

احتل المغرب الرتبة 117 من أصل 125 في قائمة أجمل نساء العالم، لشهر نونبر الجاري، وذلك حسب ما كشف عنه موقع '' ranker'' الذي يعتمد على تصويت المستخدمين.

"شوف تيفي"



احتل المغرب الرتبة 117 من أصل 125 في قائمة أجمل نساء العالم، لشهر نونبر الجاري، وذلك حسب ما كشف عنه موقع " ranker" الذي يعتمد على تصويت المستخدمين.



وجاءت دول النرويج على رأس القائمة متقدمة على كل من ألمانيا في المرتبة الثانية وفنلندا في الرتبة الثالثة، أما بالنسبة للدولة العربية فقد تقدمت تونس باحتلالها الرتبة 52، تلتها لبنان 74 ومصر في الرتبة 115.



وتذيلت قائمة أجمل النساء حسب الموقع المذكور دولة باكستان التي احتلت الرتبة 125.





