عاجل: حقائق جديدة يكشفها لأول مرة ''المهدي'' المتهم بقتل الطالبة صابرين اليوم بالدارالبيضاء ﻿

علمت ''شوف تيفي'' اليوم الثلاثاء، من مصدر قريب من هيئة الدفاع في ملف الطالبة صابرين،أن المتورط الأول في هذه القضية،المهدي بلعيان أكد في جلسة التحقيقات التي انتهت أطوارها قبل قليل بمحكمة الاستئناف

شوف تيفي:





علمت "شوف تيفي" اليوم الثلاثاء، من مصدر قريب من هيئة الدفاع في ملف الطالبة صابرين،أن المتورط الأول في هذه القضية،المهدي بلعيان أكد في جلسة التحقيقات التي انتهت أطوارها قبل قليل بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء،)أكد) أنه لم يقتل صديقته صابرين.



وأضافت ذات المصادر، أن المهدي والذي مَثُل اليوم أمام قاضي التحقيقات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في جلسة خاصة، كشف عن خيوط جديدة ومثيرة ليلة الحادثة، حيث قال إنه التقى بصابرين ليلة السبت 15 أكتوبر الماضي بعد عودتها من المحمدية و قد رافقته لشراء الخمر"الويسكي" من شارع الروداني مشيا على الأقدام من حسن السكتاني، و بعدها يضيف المهدي عادا معا إلى منزله الكائن بإقامة المسيرة بشارع الشفشاوني بعين السبع حيث قضيا الليلة هناك(...)



و في صباح يوم الأحد 16 أكتوبر الماضي، يضيف المتهم الرئيسي، أن المرحومة صابرين اتصلت بصديقتها كوثر للحضور إلى شقة المهدي بعد نفاذ مصروفها ومصروف المهدي ،طالبة منها مبلغ مالي يمكنها من العودة إلى منزلها و في انتظار ذلك طالبت صابرين من المهدي أن يحضر لها كأس ماء بعدما قبلته على جبينه و طلبت منه المسامحة.



ومباشرة بعد عودته اكتشف المهدي أن صابرين وضعت حدا لحياتها حيث سقطت من سطح منزله و توفيت على الفور.



و لم يفت للمهدي أن يؤكد أمام قاضي التحقيق، أن المرحومة كانت تعاني من مشاكل خاصة رجح أنها كانت السبب في وضع حد لحياتها.



للإشارة ،اهتزت مدينة الدار البيضاء شهر أكتوبر الماضي على وقائع جريمة قتل بشعة راحت ضحيتها طالبة في ريعان شبابها بمنطقة عين السبع بالدار البيضاء.





