سارق تائب يحكي لـ''شوف تيفي'' عن '' الكريساج '' بين البارح واليوم ﻿

لم يكن المغرب الحديث في منأى عن ظاهرة السرقة، كفعل جرمي رافق تطور الإنسان عبر التاريخ، فبغض النظر عن السنوات المسماة بـ''عام البون'' أو فترات ''السيبة'' التي كانت الحاجة فيهما تدفع البعض إلى السلب

شوف تيفي

لم يكن المغرب الحديث في منأى عن ظاهرة السرقة، كفعل جرمي رافق تطور الإنسان عبر التاريخ، فبغض النظر عن السنوات المسماة بـ"عام البون" أو فترات "السيبة" التي كانت الحاجة فيهما تدفع البعض إلى السلب والنهب والاقتتال من أجل العيش، لم يعد هناك، في ظل تطور المجتمع المغربي، مبرر للجوء البعض إلى السرقة باستعمال العنف من أجل سلب ممتلكات المواطنين. وبالتالي كانت بعض الحالات المعزولة لهذا السلوك، توصف بـ"الشاذة"، فتستفز الناس وتستدعي القيام بتدخل أمني واسع النطاق لإيقاف المجرم، باعتباره ارتكب فعلا جرميا خطيرا، دخيلا على المجتمع المغربي.

في هذا الإطار، يكشف شعيب "سارق تائب – 42 سنة" لـ"شوف تيفي" قضى سنوات متفرقة في السجن بتهم السرقة، كيف تطور فعل السرقة في الشارع من عملية بسيطة للنشل إلى أخرى لـ"لكريساج" بواسطة الاستعمال المخيف للسيوف. معتبرا أن ما وصلنا إليه اليوم من جرائم سلب المواطنين ممتلكاتهم في الشوارع بالعنف، نتيجة لتراجع "هيبة البوليس" الذي كان ذكره حسب تعبيره، يزلزل الأرض من تحت أقدام المجرمين. والحال، يضيف شعيب، أن تطويق عمل الشرطي ببعض الضوابط الحقوقية المهمة، تم فهمها بشكل خاطئ من قبل المجرمين، ليصبح التدخل الأمني الرادع، محدود للغاية، الأمر الذي استفاد منه المجرم بشكل يخدمه أولا، وبدرجة ثانية ساهم ذلك في تطوير أسلوب السرقة بالعنف بالشكل التي نراها اليوم.

خلال ستينيات وحتى تسعينيات القرن الماضي، يقول شعيب، كانت السرقة مستفحلة في الأسواق الأسبوعية بالبوادي، والقيساريات في المدن، وأيضا بشكل كبير في حافلات النقل العمومي "كان إلى تسرق الراجل، أي إلى شفر ليه شفار بزطام، الدرب كامل كيسيق ليه لخبار، وكتصبح القصة حديث الناس لأسابيع.. علاش هاذ الشي؟" (يتساءل ثم يجيب)، لأن فعل السرقة كان محدودا للغاية، ما يجعل الأخبار حولها تتداول بين الناس، بتشويق وإثارة، كما لو أنها فيلما سينمائيا.

وفي عملية ذهنية لاستحضار تطور فعل السرقة، يقول شعيب "كنا مثلا مللي كنطلعو للطوبيس، كنكونو جوج أو ثلاثة.. متافقين على أننا غادين نشفرو بالزربة ونهبطو.. كانت عندنا أولا لغة خاصة بينا كنقولو ليها (الغوص).. مثلا (شوف لكُردة في لهدر) تعني أنني قلت للشفار للي معايا فالطوبيس (شوف البزطام في الجيب ديال الصدر) وكنا نطلق على كل جيْب إسم بحال (البوش والبتي بوش ولهدر والطايز الذي يعني الجيب الخلفي للسروال)، أما مللي ظهر البورطابل، وكان غالي بزاف، كنا كنسميوه (الغراف والمشقوف والآلو...)، وحتى إلى بغينا نبيعوه كنقولو للشاري للي معروف كيشري المسروق (عندي مشقوف ولا غراف خضر.. يعني مشفور). اليوم، يضيف شعيب، لم تعد عملية السرقة تقتصر على السرقة خفية، بل تعدى ذلك إلى سلوك أصبح فيه "الشفارة" عبارة عن عصابة إجرامية خطيرة للغاية، تجدها مقسمة لجوج فرقات.. الفرقة الأولى كيهزو فيها الشفارة السيوف ويوقفو الطوبيس ويسرقو كاع الركاب، وأحيانا كيعطبو شي واحد ولا وحدة ويهبطو عند الفرقة الثانية للي كاتكون تابعاهم بالموطورات، بحيث غير كتكريسي الناس فالطوبيس كتلقى لمَّاطر كيتسناو، وذيك الساعة معندك متشد"..

ويعود شعيب لوضع مفارقة بين سلوكهم السابق في السرقة وسلوك مجرمي الكريساج اليوم، معتبرا أنه كان نادرا حملهم للسلاح الأبيض، اللهم شفرات الحلاقة التي يستعملونها لتمزيق جيوب الناس فقط، في الأسواق والقيساريات و"الطوبيسات". بينما اليوم، يوضح شعيبِ "كتلقاه شاري جنوي ولاَّ سبعطاش أو مصايب سيف عند السودور، كيخرج يكريسي فعباد الله.. بحال واحد خينة، خرج يكريسي في لمعاريف، حتى وقف على ختو، حط عليها سبعطاش ودا ليها صاك.. معرفهاش حيت كان مقرقب، وحتى هي مقالت ليه والو حيت كدير الطروطوار..". وفي الصباح يقول شعيب "جاب الشفار الصاك لختو وسكت حيت عارف أش دار، وحتى هي خدات الصاك وسكتات باش متفرشوش" وهذا يعني أن الإجرام يتم أحيانا بتواطؤ من داخل الأسرة الواحدة. يقول شعيب.