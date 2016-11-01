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خطير.. حضيو راسكم ! كحل في الأسواق المغربية قد يصيبكم بالعمى..وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 29 نونبر 2016 / 18:45 خطير.. حضيو راسكم ! كحل في الأسواق المغربية قد يصيبكم بالعمى..وهذه هي التفاصيل | مجتمع
خطير.. حضيو راسكم ! كحل في الأسواق المغربية قد يصيبكم بالعمى..وهذه هي التفاصيل
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو جد مثير،ظهر خلاله شخص وهو يكشف مكونات ''كحل'' تستخدمه النساء للتزيين، يتم بيعه بالأسواق المغربية.

"شوف تيفي"

 

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو جد مثير،ظهر خلاله شخص وهو يكشف مكونات "كحل" تستخدمه النساء للتزيين، يتم بيعه بالأسواق المغربية.

وأوضح المتحدث وهو بائع لبعض المنتجات من بينها هذا "الكحل" بأن هذا الأخير يحتوي على مواد خطيرة قد تضر صحة النساء اللائي يقمن باستخدامه.

وقام نفس الشخص كما يظهر الفديو بتجربة، كشف من خلالها بأن "الكحل الخطير" يحتوي على مواد معدنية وبالتحديد معدن الحديد.

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