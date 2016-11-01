مومو يدخل السينما تحت إدارة أشاور وتفاصيل حصرية عن العمل ﻿

من المنتظر أن تعرض القاعات السينمائية القليلة في المغرب فيلم سينمائي جديد باسم ''الحاجات'' والتي تقوم ببطولته المطربة سعاد حسن إلى جانب مجموعة أخرى من الفنانين،تحت إخراج محمد أشاور.

شوف تيفي

من المنتظر أن تعرض القاعات السينمائية القليلة في المغرب فيلم سينمائي جديد باسم "الحاجات" والتي تقوم ببطولته المطربة سعاد حسن إلى جانب مجموعة أخرى من الفنانين،تحت إخراج محمد أشاور.

وستكون هذه هي التجربة السينمائية الأولى من نوعها للإذاعي محمد بوصفيحة الملقب بـ "مومو" وهو منشط بإذاعة "هيت راديو" والذي أثار الجدل بتقديمه لبرنامج في قناة "ميدي 1 تيفي" في رمضان الماضي والذي تم إيقافه في وسط الشهر بعد تعيين مديرا جديدا للقناة.

أما عن تفاصيل الفيلم فقد كشف مصدر مطلع أن هذا الفيلم نال دعما بقيمة 380 مليون سنتيم كتسبيق على المداخيل قبل وبعد الإنتاج، والذي أنتجته شركة "كلابس بروديكسيون"، وذلك سنة 2015.