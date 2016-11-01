شخص يقدم على إيذاء نفسه بشكل عمدي داخل ''كوميسارية'' بالعرائش ﻿

فتحت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالعرائش بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء أمس الاثنين، لتحديد ظروف وملابسات ودوافع إقدام شخص، يبلغ من العمر 51 سنة، على إيذاء

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فتحت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بالعرائش بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء أمس الاثنين، لتحديد ظروف وملابسات ودوافع إقدام شخص، يبلغ من العمر 51 سنة، على إيذاء نفسه بشكل عمدي أثناء الاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن مصالح الأمن بالعرائش كانت قد أوقفت المعني بالأمر، وهو من ذوي السوابق القضائية العديدة، زوال أمس متلبسا بحيازة وترويج 200 غرام من مخدر الكيف، حيث تقرر الاحتفاظ به تحت الحراسة النظرية للبحث معه حول الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، غير أنه عمد إلى افتعال جروح عمدية داخل غرفة الإيداع المخصصة للموضوعين تحت الحراسة النظرية باستخدام غلاف مخصص للأقلام.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم نقل المشتبه فيه إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، حيث تم تقطيب الجرح الغائر الذي تسبب فيه على مستوى العنق وكذا بعض الخدوش على مستوى الصدر، قبل أن يتم الاحتفاظ به تحت الحراسة الطبية بنفس المؤسسة الاستشفائية من أجل مواصلة البحث في هذه القضية.