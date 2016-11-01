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حصري: اندماج قادم بين ثلاثة أحزاب سياسية سيُعيد ''ضمسة'' الحكومة المرتقبة

بتاريــخ : 29 نونبر 2016 / 18:10 حصري: اندماج قادم بين ثلاثة أحزاب سياسية سيُعيد ضمسة الحكومة المرتقبة | بوليتيك
حصري: اندماج قادم بين ثلاثة أحزاب سياسية سيُعيد ''ضمسة'' الحكومة المرتقبة
علمت ''شوف تيفي'' من مصادر مطلعة أن سيناريو اندماج مرتقب بين ثلاثة أحزاب يلوح في الأفق خلال الأشهر القادمة، وأن هذه الأحزاب الثلاثة ستشكل فيما بينها قوة سياسية من المحتمل أن تصبح القوة الثالثة في

شوف تيفي


علمت "شوف تيفي" من مصادر مطلعة أن سيناريو اندماج مرتقب بين ثلاثة أحزاب يلوح في الأفق خلال الأشهر القادمة، وأن هذه الأحزاب الثلاثة ستشكل فيما بينها قوة سياسية من المحتمل أن تصبح القوة الثالثة في البرلمان، بعد حزب العدالة والتنمية الذي يتوفر على 125 مقعد وحزب البام القوة الثانية الذي يتوفر على 102 مقعد.

وستكون القوة العددية لهذا الاندماج الثلاثي كافية في المستقبل لقلب حسابات الأغلبية الحكومية. ويتعلق الأمر باندماج بين أحزاب التجمع الوطني للأحرار الحاصل على 37 مقعد، وحزب الحركة الشعبية بـ 27 مقعد ثم الاتحاد الدستوري الذي حل في المرتبة السابعة في الانتخابات التشريعية الأخيرة ويتوفر على 19 مقعد، بالتالي سيكون مجموع المقاعد التي سيتوفر عليها هذا التكتل الحزبي المرتقب هو 83 مقعد، ليحل ثالثا في معادلة الفرق البرلمانية.

وعن الصيغة التي سيتم بها رسم هذه المعادلة السياسية، أكد المصدر أن مؤتمرات استثنائية للأحزاب الثلاثة من المتوقع أن يعلن عنها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة المقبلة، سيفسح المجال لحزبي الحصان والسنبلة للانخراط بشكل فعلي في دواليب حزب الأحرار. وإعادة النقاش مجددا حول طبيعة التحالف الحكومي الذي يقوده حزب العدالة والتنمية، بما في ذلك إعادة توزيع الحقائب الوزارية ضمن خطة تعديل حكومي مرتقب بعد تشكيل الحكومة المنتظرة.

 

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