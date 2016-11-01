إعادة انتخاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس قائدا عاما لحركة ''فتح'' ﻿

انتخب المؤتمر العام السابع لحركة فتح، اليوم الثلاثاء، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رئيسا للحركة بالإجماع. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية ''وفا'' بأن المؤتمر أعاد انتخاب الرئيس عباس، قائدا

شوف تيفي:وكالات



انتخب المؤتمر العام السابع لحركة فتح، اليوم الثلاثاء، الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رئيسا للحركة بالإجماع. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" بأن المؤتمر أعاد انتخاب الرئيس عباس، قائدا للحركة بالإجماع.

ويشغل محمود عباس منصب القيادة في حركة (فتح) منذ وفاة الزعيم ياسر عرفات سنة 2004. وانطلقت، اليوم الثلاثاء، أشغال المؤتمر العام السابع لحركة (فتح)، في رام الله، وتستمر لمدة خمسة أيام. ويشارك في المؤتمر قرابة 1400 عضو، كما سيحضر ممثلون للقوى الوطنية والاسلامية، إضافة إلى عدد من الوفود العربية والدولية.