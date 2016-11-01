بالفيديو .. المطرب والملحن محمد الزيات يكشف حقيقة الوثيقة التي نشرها ويطالب بحل النقابات الفنية ﻿

في خروج جديد للفنان والموسيقار محمد الزيات بعد نشره لوثيقة صادرة عن نقابة الفنانين اللبنانيين والتي توضح جليا مدى سهر الجهات الفنية على الحفاظ على كرامة الفنان اللبناني، كشف الزيات أنه غيور على



شوف تيفي: ع.س

في خروج جديد للفنان والموسيقار محمد الزيات بعد نشره لوثيقة صادرة عن نقابة الفنانين اللبنانيين والتي توضح جليا مدى سهر الجهات الفنية على الحفاظ على كرامة الفنان اللبناني، كشف الزيات أنه غيور على الفن المغربي وطالب بحل النقابات الفنية وتوحيد الصف في نقابة واحدة تضمن الحقوق والواجبات والكرامة للفنان المغربي.

وأضاف الزيات الذي يتحدث من موقع المطلع على خبايا الساحة الفنية المغربية وعلى أحوال الفنان المغربي، أنه لا يستهدف الفنانين اللبنانيين أو غيرهم، وأن المشكل ليس هو الأجانب لأن بلدنا بلد منفتح، لكن المشكل هو القانون الذين يحمي الفنان المغربي موجها كلامه للمغاربة.

وأكد أن الأولوية يجب أن تعطى للفنان المغربي داخل بلده أولا، وأن النقابات الموجودة لم تستطع أن تفرض على الأجهزة الحكومية تفعيل قوانين تحمي الفنان المغربي، لذلك فالوقت قد حان للتكتل في نقابة فنية واحدة.

وطالب الزيات أن يتم فرض كوطا على الفنانين الأجانب، لأن التعاضدية مثلا تحتاج للمال وهي محتاجة للدعم، وشدد على أن الفنان المغربي سيبقى ضعيفا إذا لم يتم توحيد الصفوف في كيان ونقابة واحدة تتكلم عن الفنان المغربي، مشيرا في الوقت نفسه أنه مع الصف الواحد ومصلحة الفنان فنيا واجتماعيا.

وأوضح الزيات أن الوقت قد حان لتشكيل نقابة واحدة، وأنه من غير المعقول أن الملك محمد السادس يرتقي بالفن والفنانين ونحن نتشردم ونتشتت، مرحبا بالفنان الأجنبي كيفما كانت جنسيته، ومؤكدا أنه ليس ضد أحد سواء أكان فنانا أو نقابة أو شيئا آخرا.