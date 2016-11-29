فضيحة دوزيم وصلات لتركيا وكتّصدر الصفحة الرئيسية لجريدة تركية+صورة ﻿

اختارت صحيفة ''بوستا'' التركية في عددها الصادر، اليوم الثلاثاء، التطرق لما عرف إعلاميا بفضيحة برنامج ''صباحيات دوزيم''، الذي بث حلقة خاصة حول كيفية إخفاء النساء لآثار الضرب والعنف بواسطة المكياج

"شوف تيفي"



اختارت صحيفة "بوستا" التركية في عددها الصادر، اليوم الثلاثاء، التطرق لما عرف إعلاميا بفضيحة برنامج "صباحيات دوزيم"، الذي بث حلقة خاصة حول كيفية إخفاء النساء لآثار الضرب والعنف بواسطة المكياج بمناسبة اليوم العالمي للعنف ضد المرأة.

وقامت الصحيفة التركية، بجعل هذه الفضيحة تتصدر صفحتها الرئيسية تحت عنوان " فضيحة في التلفزيون الحكومي بالمغرب ..تقديم نصائح للنساء حول كيفية إخفاء آثار العنف والكدمات التي يتعرضن لها من طرف أزواجهن".

تجدر الإشارة إلى أن القناة الثانية "دوزيم" خرجت ببلاغ، قدمت من خلاله اعتذارا رسميا لجميع متتبعيها عن مضمون حلقة برنامج "صباحيات دوزيم" .