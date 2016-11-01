ارتفاع صاروخي في أثمنة الخضر وها علاش ﻿

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ارتفعت أثمنةالخضر منذ بداية الأسبوع الماضي والمستمرة إلى غاية اليوم الثلاثاء بشكل صاروخي، لم يفهم معه المستهلك ماذا جرى بالضبط حتى يتم الرفع من أسعار الخضر والفواكه بهذا الشكل.
ويرجح حسب مصادر نقابية من داخل سوق الجملة بالدار البيضاء أن هذا الارتفاع مرده إلى الأمطار التي تهاطلت في الآونة الأخيرة بشكل كثيف الشيء الذي جعل أهم الخضر تتعدى خمسة دراهم للكيلو، في حين وصلت أخرى إلى عشرة دراهم.
وكالعادة فقد عبر فايسبوكيون عن غضبهم لهذه الزيادة المبررة، حيث علق أحد رواد الفضاء الأزرق بالقول "صبات الشتا كلشي غالي وإلى جا الجفاف كلشي غالي".
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