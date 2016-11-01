تقرير صادم.. تهريب 41 مليار دولار من العملات إلى خارج المغرب سنويا ﻿

كشف تقرير حديث صادر عن منظمة النزاهة المالية العالمية، عن معطيات صادمة تتعلق بتدفقات ''الأموال غير المشروعة'' خارج المغرب.

شوف تيفي

كشف تقرير حديث صادر عن منظمة النزاهة المالية العالمية، عن معطيات صادمة تتعلق بتدفقات "الأموال غير المشروعة" خارج المغرب.

التقرير أكد أن حجم الأموال التي تم تهريبها من المغرب إلى الخارج، خلل الفترة الممتدة ما بين 2004 و2013، والتي فاقت 41 مليار دولار أمريكي، وتعتبر سويسرا الوجهة الأولى والمفضلة للأموال المغربية المهربة.

وقد لفت التقرير، الذي أنجزته المنظمة الأمريكية غير الحكومية، الانتباه إلى أن ظاهرة التهريب تتزايد بمعدل 11.5 في المائة سنويا، وأن متوسط الأموال المهربة إلى خارج المملكة، يفوق 4 مليارات دولار سنويا، وهذا ما جعل المغرب يتبوأ الرتبة 34 من بين 149 دولة شملها التصنيف العالمي.

وحول أساليب التهريب، يشير التقرير نفسه إلى طرق التلاعب بفواتير السلع المصدرة أو المستوردة، إذ شكل هذا النوع سمح بتهريب 3 مليارات دولار، مضيفا أن التهرب الضريبي هو الغرض من استخدام هذه الطرق غير المشروعة.

وقد دعت منظمة النزاهة المالية العالمية المغرب إلى تشديد المراقبة الجمركية وتكوين رجال الجمارك تكوينا يسمح بكشف التلاعب والتزوير في الفواتير، من أجل الحد من تهريب رؤوس الأموال الذي يضيع على المغرب مبالغ مالية ضخمة.



