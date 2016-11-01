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رجال الحموشي يسقطون شخصا تورط في قضية تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات بطنجة

بتاريــخ : 29 نونبر 2016 / 17:47 رجال الحموشي يسقطون شخصا تورط في قضية تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات بطنجة | بوليتيك
رجال الحموشي يسقطون شخصا تورط في قضية تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات بطنجة
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، اليوم الثلاثاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 53 سنة، من ذوي السوابق العدلية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات.

"شوف تيفي"+"و م ع"

 

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، اليوم الثلاثاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 53 سنة، من ذوي السوابق العدلية، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عمليات التفتيش، المنجزة في إطار هذه القضية بمنزل المشتبه فيه الكائن بمدينة طنجة، مكنت من حجز 270 كيلوغراما من مخدر الحشيش، وثلاث سيارات وهواتف محمولة.

وأضاف البلاغ أنه تم الاحتفاظ بالمعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في حين تتواصل الأبحاث والتحريات لتوقيف باقي الأشخاص الذين يحتمل تورطهم في هذه القضية.

وأشار البلاغ إلى أن هذه العملية تندرج في إطار الجهود التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني لمكافحة الاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية.

 

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المغرب شوف تيفي المديرية العامة للأمن الوطني مدينة طنجة مخدر الحشيش النيابة العامة

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