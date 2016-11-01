 سار للمغاربة..حفر 10 آبار بالمغرب واكتشاف مؤشرات غازية بثلاثة آبار بهذه المناطق ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو .. المطرب والملحن محمد الزيات يكشف حقيقة الوثيقة التي نشرها ويطالب بحل النقابات الفنية | ثقافة و فنون

بالفيديو .. المطرب والملحن محمد الزيات يكشف حقيقة الوثيقة التي نشرها ويطالب بحل النقابات الفنية

فضيحة دوزيم وصلات لتركيا وكتّصدر الصفحة الرئيسية لجريدة تركية+صورة | مجتمع

فضيحة دوزيم وصلات لتركيا وكتّصدر الصفحة الرئيسية لجريدة تركية+صورة

ارتفاع صاروخي في أثمنة الخضر وها علاش | مجتمع

ارتفاع صاروخي في أثمنة الخضر وها علاش

تقرير صادم.. تهريب 41 مليار دولار من العملات إلى خارج المغرب سنويا | مجتمع

تقرير صادم.. تهريب 41 مليار دولار من العملات إلى خارج المغرب سنويا

رجال الحموشي يسقطون شخصا تورط في قضية تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات بطنجة | بوليتيك

رجال الحموشي يسقطون شخصا تورط في قضية تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات بطنجة

سار للمغاربة..حفر 10 آبار بالمغرب واكتشاف مؤشرات غازية بثلاثة آبار بهذه المناطق | مجتمع

سار للمغاربة..حفر 10 آبار بالمغرب واكتشاف مؤشرات غازية بثلاثة آبار بهذه المناطق

عاجل:بعد أول اجتماع بين أخنوش و ساجد..حزب الأحرار يقرر عدم التخلي عن حزب الاتحاد الدستوري | بوليتيك

عاجل:بعد أول اجتماع بين أخنوش و ساجد..حزب الأحرار يقرر عدم التخلي عن حزب الاتحاد الدستوري

مؤثر..أقرباء المرحوم زازي يقدمون طلبا للمغاربة وفايسبوكيون يطلقون حملة جديدة..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

مؤثر..أقرباء المرحوم ''زازي'' يقدمون طلبا للمغاربة وفايسبوكيون يطلقون حملة جديدة..وهذه هي التفاصيل

عاجل..المجلس الأعلى للتربية والتكوين يكشف حقيقة خوصصة التعليم العمومي | بوليتيك

عاجل..المجلس الأعلى للتربية والتكوين يكشف حقيقة خوصصة التعليم العمومي

دينامية ملك في الخارج و"عبث سياسي" في الداخل!

سار للمغاربة..حفر 10 آبار بالمغرب واكتشاف مؤشرات غازية بثلاثة آبار بهذه المناطق

بتاريــخ : 29 نونبر 2016 / 17:37 سار للمغاربة..حفر 10 آبار بالمغرب واكتشاف مؤشرات غازية بثلاثة آبار بهذه المناطق | مجتمع
سار للمغاربة..حفر 10 آبار بالمغرب واكتشاف مؤشرات غازية بثلاثة آبار بهذه المناطق
أفاد المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بأن سنة 2015 عرفت حفر 10 آبار استكشافية، أفضت ثلاث منها إلى نتائج إيجابية كما تم الكشف عن مؤشرات غازية في بئرين.

"شوف تيفي"+"و م ع"

 

أفاد المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن بأن سنة 2015 عرفت حفر 10 آبار استكشافية، أفضت ثلاث منها إلى نتائج إيجابية كما تم الكشف عن مؤشرات غازية في بئرين.

وأوضح التقرير السنوي للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن 2015، أن المكتب وشركاءه قاموا بإنجاز المسح الاهتزازي ثلاثي الأبعاد لـ1795 كلم مربع و1121 كلم من الخطوط الاهتزازية ثنائية الأبعاد، باستثمار فاق 3,30 مليار درهم.

كما تميزت السنة الماضية بالتوقيع عن اتفاقية نفطية جديدة، وأربعة عقود دراسات استطلاعية ومذكرة تفاهم، و11 ملحقا لاتفاقيات نفطية، وأربعة ملاحق لعقود دراسات استطلاعية، وملحق لمذكرة تفاهم، وملحقين لبروتوكولات اتفاق وثلاثة طلبات تمديد.

وعلى مستوى البحث المعدني، يضيف التقرير،تم إنجاز الأشغال على 40 بحثا معدنيا، 27 منها خاصة بالمكتب و13 بالشراكة، مسجلا أن الأشغال الخاصة بالمكتب همت 27 هدفا، 10 منها خاصة بالمعادن النفيسة و9 بالمعادن الأساسية واليورانيوم، و3 بالصخور والمعادن الصناعية، و4 بالاستكشاف المعدني، ومشروع خاص (الجيوحرارية).

أما الأشغال المنجزة بالشراكة، فقد شملت 13 هدفا، ستة منها تهم المعادن الأساسية وأربعة المعادن النفيسة وثلاثة تهم الصخور المعدنية والصناعية.

وعمد المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، حسب التقرير، إلى تنويع مواضيع البحث المعدني، مركزا على المناطق ذات الإمكانيات الواعدة.

وتتمحور أشغال الاستكشـاف الممولـة مـن طـرف المكتب حـول تقييـم الإمكانات النفطيـة للمناطق المفتوحة في البحر الأطلسي والميزوريف. وهكذا، تم إطـلاق مشروعين جديدين يتبعان نفـس المنهجية في مناطق المسيـد بالأقاليم الجنوبية والأطلس المتوسط الشرقي.

ويوضح التقرير أن المكتب عقد شراكات مع 28 شركة في إطار اتفاقيات نفطية وعقود استطلاع غطت مساحة إجمالية تقدر ب69, 797 338 كلم مربع.

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن المسح الاهتزازي

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

فضيحة دوزيم وصلات لتركيا وكتّصدر الصفحة الرئيسية لجريدة تركية+صورة | مجتمع

فضيحة دوزيم وصلات لتركيا وكتّصدر الصفحة الرئيسية لجريدة تركية+صورة

ارتفاع صاروخي في أثمنة الخضر وها علاش | مجتمع

ارتفاع صاروخي في أثمنة الخضر وها علاش

تقرير صادم.. تهريب 41 مليار دولار من العملات إلى خارج المغرب سنويا | مجتمع

تقرير صادم.. تهريب 41 مليار دولار من العملات إلى خارج المغرب سنويا

بالصور والفيديو.. جزائريون يعلون الحداد على المغربي زازيعبر بلفايسبوك | مجتمع

بالصور والفيديو.. جزائريون يعلون الحداد على المغربي ''زازي''عبر بلفايسبوك

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..شوفو شحال و فين لقاو ديال الفلوس المهربة‎ | زووم
منذ 2 ساعات

بالفيديو..شوفو شحال و فين لقاو ديال الفلوس المهربة‎

ثانوية الصخور التأهيلية على صفيح ساخن والتلاميذ يرفضون الدخول للثانوية بسبب غياب الاساتذة‎ | زووم

ثانوية الصخور التأهيلية على صفيح ساخن والتلاميذ يرفضون الدخول للثانوية بسبب غياب الاساتذة‎

بنكيران لشوف تيفي:حنا دابا فمؤتمر الدول الإسلامية ماشي فتشكيل الحكومة و المشاورات مازالت مستمرة | خارج البلاطو

بنكيران لشوف تيفي:حنا دابا فمؤتمر الدول الإسلامية ماشي فتشكيل الحكومة و المشاورات مازالت مستمرة

جديد قادر الجابوني صاحب أغنية نتي سبابي | زووم

جديد قادر الجابوني صاحب أغنية ''نتي سبابي''

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

بالفيديو .. المطرب والملحن محمد الزيات يكشف حقيقة الوثيقة التي نشرها ويطالب بحل النقابات الفنية | ثقافة و فنون
منذ 6 دقائق

بالفيديو .. المطرب والملحن محمد الزيات يكشف حقيقة الوثيقة التي نشرها ويطالب بحل النقابات الفنية

فضيحة دوزيم وصلات لتركيا وكتّصدر الصفحة الرئيسية لجريدة تركية+صورة | مجتمع

فضيحة دوزيم وصلات لتركيا وكتّصدر الصفحة الرئيسية لجريدة تركية+صورة

ارتفاع صاروخي في أثمنة الخضر وها علاش | مجتمع

ارتفاع صاروخي في أثمنة الخضر وها علاش

تقرير صادم.. تهريب 41 مليار دولار من العملات إلى خارج المغرب سنويا | مجتمع

تقرير صادم.. تهريب 41 مليار دولار من العملات إلى خارج المغرب سنويا

﻿ ﻿
اليوم 13:33 GMT

عاجل:هذا ما وقع في جلسة التحقيقات بمحكمة الاستئناف بالبيضاء بخصوص قضية الطالبة ''صابرين''

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.