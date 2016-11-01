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عاجل:بعد أول اجتماع بين أخنوش و ساجد..حزب الأحرار يقرر عدم التخلي عن حزب الاتحاد الدستوري

بتاريــخ : 29 نونبر 2016 / 17:28 عاجل:بعد أول اجتماع بين أخنوش و ساجد..حزب الأحرار يقرر عدم التخلي عن حزب الاتحاد الدستوري | بوليتيك
عاجل:بعد أول اجتماع بين أخنوش و ساجد..حزب الأحرار يقرر عدم التخلي عن حزب الاتحاد الدستوري
في أول اجتماع بين رئيس التجمع الوطني للأحرار،عزيز أخنوش ومحمد ساجد، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري بمقر مجلس النواب بالرباط،أكد الجانبان على استدامة هذا الاتحاد الذي يهدف إلى بناء فريق قوي،

شوف تيفي

في أول اجتماع بين رئيس التجمع الوطني للأحرار،عزيز أخنوش ومحمد ساجد، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري بمقر مجلس النواب بالرباط،أكد الجانبان على استدامة هذا الاتحاد الذي يهدف إلى بناء فريق قوي، ومتجانس قادر على العمل في انسجام تام لخدمة المصالح المشتركة ودعم السياسات العمومية للدولة، من خلال إسماع صوت مواطني، مختلف المناطق التي يمثلها كل عضو من أعضاء الفريق النيابي المشترك.

و حسب بلاغ توصلت شوف تيفي،بنسخة منه اليوم الثلاثاء، دعا في نفس السياق رئيسا الحزبين، كافة النواب إلى الالتزام بقواعد الانضباط البرلماني، والمواظبة على الحضور ليكونوا في مستوى توقعات ناخبيهم، ومناقشة هموم المناطق التي ينتمون إليها.

وخلال هذا الاجتماع، أكد رئيسا الحزبين على المبادئ والأسس المشتركة، التي دفعت كلا الحزبين أكد إلى الانخراط معا في فريق برلماني مشترك داخل الغرفة الأولى.

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