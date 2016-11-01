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مؤثر..أقرباء المرحوم ''زازي'' يقدمون طلبا للمغاربة وفايسبوكيون يطلقون حملة جديدة..وهذه هي التفاصيل

بتاريــخ : 29 نونبر 2016 / 17:19 مؤثر..أقرباء المرحوم زازي يقدمون طلبا للمغاربة وفايسبوكيون يطلقون حملة جديدة..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق
مؤثر..أقرباء المرحوم ''زازي'' يقدمون طلبا للمغاربة وفايسبوكيون يطلقون حملة جديدة..وهذه هي التفاصيل
طالب أقرباء وأصدقاء الراحل ''زازاي'' حسب ما كشفت عنه مواقع التواصل الاجتماعي، جميع المغاربة بحذف جميع فيديوهات هذا الأخير والذي ظهر بها وهو يرقص على أنغام موسيقى ''الراي'' الجزائري.

'شوف تيفي''

 

طالب أقرباء وأصدقاء الراحل ''زازاي'' حسب ما كشفت عنه مواقع التواصل الاجتماعي، جميع المغاربة بحذف جميع فيديوهات هذا الأخير والذي ظهر بها وهو يرقص على أنغام موسيقى ''الراي'' الجزائري.

وتفاعل العديد من النشطاء مع هذا الطلب، حيث قرر الفايسبوكيون إطلاق حملة جديدة تحت عنوان''مسحو فيديوات زازاي''، وذلك لإيقاف تداول فيديوهات الراحل والتي استخدمها البعض للسخرية منه ومن الطريقة الغريبة التي كان يرقص بها.

تجدر الإشارة إلى أن الشاب الملقب بين أبناء حيه في البرنوصي بـ ''زازاي''، فارق الحياة ليلة أمس، عقب سقوطه من الطابق الخامس لأحد المنازل.

 

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‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي زازي فيديوهات الفايسبوكيون موسيقى الراي

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