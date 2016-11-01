 أربعة أصدقاء ولاد فاس دارو الصور ديالهم عريانين وهازين السيوفة في الفايسبوك.. وها أشنو وقع ليهم ﻿
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أربعة أصدقاء ولاد فاس دارو الصور ديالهم عريانين وهازين السيوفة في الفايسبوك.. وها أشنو وقع ليهم

بتاريــخ : 29 نونبر 2016 / 16:56 أربعة أصدقاء ولاد فاس دارو الصور ديالهم عريانين وهازين السيوفة في الفايسبوك.. وها أشنو وقع ليهم | حوادث و حقوق
أربعة أصدقاء ولاد فاس دارو الصور ديالهم عريانين وهازين السيوفة في الفايسبوك.. وها أشنو وقع ليهم
أفادت ولاية أمن فاس بأن عناصر الشرطة بدائرة فاس المدينة، مدعمة بعناصر فرق الأبحاث والتدخلات وفرقة الدراجين، تمكنت، مؤخرا، من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 17 و 22 سنة (من بينهم قاصر) نشروا

''شوف تيفي''+''و م ع''

 أفادت ولاية أمن فاس بأن عناصر الشرطة بدائرة فاس المدينة، مدعمة بعناصر فرق الأبحاث والتدخلات وفرقة الدراجين، تمكنت، مؤخرا، من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 17 و 22 سنة (من بينهم قاصر) نشروا صورهم الشخصية بأحد مواقع التواصل الاجتماعي وهم عراة ويتباهون بحمل أسلحة بيضاء من الحجم الكبير.

وأوضح المصدر أن تجميع المعطيات مكن فرقة مكافحة الجريمة الالكترونية التابعة للشرطة القضائية بولاية أمن فاس، من تحديد هوية المشتبه فيهم في وقت وجيز، وهم من ذوي السوابق القضائية، ومن تم إلقاء القبض عليهم، مشيرا إلى أنه تبين بعد فحص أحد هواتفهم النقالة أنها تتضمن تلك الصور المخلة بالأمن والتي توحي بانعدام الشعور بالأمن وتهديد سلامة المواطنين.

وأضاف أنه من أجل تعميق البحث، تم وضع المشتبه فيهم تحت تدابير الحراسة النظرية وأحيلوا على النيابة العامة المختصة.

 

 

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