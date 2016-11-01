بالفيديو..بعد خطوبتهما..إيمان الباني و الممثل الشهير مراد يلدريم يحتفلان بزواجها في المغرب و هذه التفاصيل ﻿

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قرر الثنائي الشهير،الممثل التركي مراد يلدريم و خطيبته المغربية ملكة جمال المغرب سابقا،إيمان الباني،الاحتفال بزواجهما في الأشهر المقبلة بالعاصمة التركية إسطنبول.
و المفاجأة ،كشفها الممثل التركي الشهير،من خلال أول مقابلة تلفزية بعد خطوبته بإيمان، حيث قررا أيضا إقامة عرس على التقاليد المغربية بعد إسطنبول بالمغرب مسقط رأس إيمان.
و عبر مراد يلدريم من خلال ذات المقابلة، عن حبه و عشقه الكبير لخطيبته مؤكدا انهما دخلا في علاقة غرامية قبل أشهر بلندن.
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