بالفيديو..بعد خطوبتهما..إيمان الباني و الممثل الشهير مراد يلدريم يحتفلان بزواجها في المغرب و هذه التفاصيل ﻿

قرر الثنائي الشهير،الممثل التركي مراد يلدريم و خطيبته المغربية ملكة جمال المغرب سابقا،إيمان الباني،الاحتفال بزواجهما في الأشهر المقبلة بالعاصمة التركية إسطنبول.

شوف تيفي

قرر الثنائي الشهير،الممثل التركي مراد يلدريم و خطيبته المغربية ملكة جمال المغرب سابقا،إيمان الباني،الاحتفال بزواجهما في الأشهر المقبلة بالعاصمة التركية إسطنبول.

و المفاجأة ،كشفها الممثل التركي الشهير،من خلال أول مقابلة تلفزية بعد خطوبته بإيمان، حيث قررا أيضا إقامة عرس على التقاليد المغربية بعد إسطنبول بالمغرب مسقط رأس إيمان.

و عبر مراد يلدريم من خلال ذات المقابلة، عن حبه و عشقه الكبير لخطيبته مؤكدا انهما دخلا في علاقة غرامية قبل أشهر بلندن.