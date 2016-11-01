 بالفيديو..بعد خطوبتهما..إيمان الباني و الممثل الشهير مراد يلدريم يحتفلان بزواجها في المغرب و هذه التفاصيل ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

بالفيديو .. المطرب والملحن محمد الزيات يكشف حقيقة الوثيقة التي نشرها ويطالب بحل النقابات الفنية | ثقافة و فنون

بالفيديو .. المطرب والملحن محمد الزيات يكشف حقيقة الوثيقة التي نشرها ويطالب بحل النقابات الفنية

فضيحة دوزيم وصلات لتركيا وكتّصدر الصفحة الرئيسية لجريدة تركية+صورة | مجتمع

فضيحة دوزيم وصلات لتركيا وكتّصدر الصفحة الرئيسية لجريدة تركية+صورة

ارتفاع صاروخي في أثمنة الخضر وها علاش | مجتمع

ارتفاع صاروخي في أثمنة الخضر وها علاش

تقرير صادم.. تهريب 41 مليار دولار من العملات إلى خارج المغرب سنويا | مجتمع

تقرير صادم.. تهريب 41 مليار دولار من العملات إلى خارج المغرب سنويا

رجال الحموشي يسقطون شخصا تورط في قضية تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات بطنجة | بوليتيك

رجال الحموشي يسقطون شخصا تورط في قضية تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات بطنجة

سار للمغاربة..حفر 10 آبار بالمغرب واكتشاف مؤشرات غازية بثلاثة آبار بهذه المناطق | مجتمع

سار للمغاربة..حفر 10 آبار بالمغرب واكتشاف مؤشرات غازية بثلاثة آبار بهذه المناطق

عاجل:بعد أول اجتماع بين أخنوش و ساجد..حزب الأحرار يقرر عدم التخلي عن حزب الاتحاد الدستوري | بوليتيك

عاجل:بعد أول اجتماع بين أخنوش و ساجد..حزب الأحرار يقرر عدم التخلي عن حزب الاتحاد الدستوري

مؤثر..أقرباء المرحوم زازي يقدمون طلبا للمغاربة وفايسبوكيون يطلقون حملة جديدة..وهذه هي التفاصيل | حوادث و حقوق

مؤثر..أقرباء المرحوم ''زازي'' يقدمون طلبا للمغاربة وفايسبوكيون يطلقون حملة جديدة..وهذه هي التفاصيل

عاجل..المجلس الأعلى للتربية والتكوين يكشف حقيقة خوصصة التعليم العمومي | بوليتيك

عاجل..المجلس الأعلى للتربية والتكوين يكشف حقيقة خوصصة التعليم العمومي

دينامية ملك في الخارج و"عبث سياسي" في الداخل!

بالفيديو..بعد خطوبتهما..إيمان الباني و الممثل الشهير مراد يلدريم يحتفلان بزواجها في المغرب و هذه التفاصيل

بتاريــخ : 29 نونبر 2016 / 16:45 بالفيديو..بعد خطوبتهما..إيمان الباني و الممثل الشهير مراد يلدريم يحتفلان بزواجها في المغرب و هذه التفاصيل | ثقافة و فنون
بالفيديو..بعد خطوبتهما..إيمان الباني و الممثل الشهير مراد يلدريم يحتفلان بزواجها في المغرب و هذه التفاصيل
قرر الثنائي الشهير،الممثل التركي مراد يلدريم و خطيبته المغربية ملكة جمال المغرب سابقا،إيمان الباني،الاحتفال بزواجهما في الأشهر المقبلة بالعاصمة التركية إسطنبول.

شوف تيفي
قرر الثنائي الشهير،الممثل التركي مراد يلدريم و خطيبته المغربية ملكة جمال المغرب سابقا،إيمان الباني،الاحتفال بزواجهما في الأشهر المقبلة بالعاصمة التركية إسطنبول.

و المفاجأة ،كشفها الممثل التركي الشهير،من خلال أول مقابلة تلفزية بعد خطوبته بإيمان، حيث قررا أيضا إقامة عرس على التقاليد المغربية بعد إسطنبول بالمغرب مسقط رأس إيمان.

و عبر مراد يلدريم من خلال ذات المقابلة، عن حبه و عشقه الكبير لخطيبته مؤكدا انهما دخلا في علاقة غرامية قبل أشهر بلندن.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب مراد يلدريم خطيبته حفل الزفاف

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

بالفيديو .. المطرب والملحن محمد الزيات يكشف حقيقة الوثيقة التي نشرها ويطالب بحل النقابات الفنية | ثقافة و فنون

بالفيديو .. المطرب والملحن محمد الزيات يكشف حقيقة الوثيقة التي نشرها ويطالب بحل النقابات الفنية

عاجل:أول رد لشركة البيغ بعدما رفع المغني فيصل عزيزي دعوى قضائية ضد توفيق حازب | ثقافة و فنون

عاجل:أول رد لشركة ''البيغ'' بعدما رفع المغني فيصل عزيزي دعوى قضائية ضد توفيق حازب

مول البندير قْلبها مظل و فولار فالشتاء و هاشنو دار(فيديو) | ثقافة و فنون

مول البندير قْلبها مظل و فولار فالشتاء و هاشنو دار(فيديو)

عاجل و بالصورة:هذه هي الوثيقة التي منعت المغربي محمد الريفي من الغناء بمصر | ثقافة و فنون

عاجل و بالصورة:هذه هي الوثيقة التي منعت المغربي محمد الريفي من الغناء بمصر

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..شوفو شحال و فين لقاو ديال الفلوس المهربة‎ | زووم
منذ 2 ساعات

بالفيديو..شوفو شحال و فين لقاو ديال الفلوس المهربة‎

ثانوية الصخور التأهيلية على صفيح ساخن والتلاميذ يرفضون الدخول للثانوية بسبب غياب الاساتذة‎ | زووم

ثانوية الصخور التأهيلية على صفيح ساخن والتلاميذ يرفضون الدخول للثانوية بسبب غياب الاساتذة‎

بنكيران لشوف تيفي:حنا دابا فمؤتمر الدول الإسلامية ماشي فتشكيل الحكومة و المشاورات مازالت مستمرة | خارج البلاطو

بنكيران لشوف تيفي:حنا دابا فمؤتمر الدول الإسلامية ماشي فتشكيل الحكومة و المشاورات مازالت مستمرة

جديد قادر الجابوني صاحب أغنية نتي سبابي | زووم

جديد قادر الجابوني صاحب أغنية ''نتي سبابي''

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

إعادة انتخاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس قائدا عاما لحركة فتح | دولي
منذ 38 ثانية

إعادة انتخاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس قائدا عاما لحركة ''فتح''

بالفيديو .. المطرب والملحن محمد الزيات يكشف حقيقة الوثيقة التي نشرها ويطالب بحل النقابات الفنية | ثقافة و فنون

بالفيديو .. المطرب والملحن محمد الزيات يكشف حقيقة الوثيقة التي نشرها ويطالب بحل النقابات الفنية

فضيحة دوزيم وصلات لتركيا وكتّصدر الصفحة الرئيسية لجريدة تركية+صورة | مجتمع

فضيحة دوزيم وصلات لتركيا وكتّصدر الصفحة الرئيسية لجريدة تركية+صورة

ارتفاع صاروخي في أثمنة الخضر وها علاش | مجتمع

ارتفاع صاروخي في أثمنة الخضر وها علاش

﻿ ﻿
اليوم 13:33 GMT

عاجل:هذا ما وقع في جلسة التحقيقات بمحكمة الاستئناف بالبيضاء بخصوص قضية الطالبة ''صابرين''

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.