عاجل:أول رد لشركة ''البيغ'' بعدما رفع المغني فيصل عزيزي دعوى قضائية ضد توفيق حازب ﻿

كشف مصدر داخل شركة الإنتاج DBF لصاحبها فنان الراب ''البيغ'' لـ ''شوف تيفي'' اليوم الثلاثاء، بأن الفنان ''البيغ'' لا تربطه أي علاقة مباشرة بالمشاكل بين الشركة والفنان فيصل عزيزي.

''شوف تيفي''



كشف مصدر داخل شركة الإنتاج DBF لصاحبها فنان الراب ''البيغ'' لـ ''شوف تيفي'' اليوم الثلاثاء، بأن الفنان ''البيغ'' لا تربطه أي علاقة مباشرة بالمشاكل بين الشركة والفنان فيصل عزيزي.

وأوضح المصدر ذاته بأن الشركة ، قامت بالعديد من المجهودات للعمل مع الفنان فيصل عزيزي، إلا أن هذا الأخير لم يلتزم وكان دائم التغيب واختلق العديد من المشاكل، موضحا بأن الشركة لن تبدي أي ردة فعل على قيام عزيزي بإتباع المسطرة القانونية.

وأكد ذات المصدر بأن الشركة معروفة بالتزامها مع جميع الفنانين الذين تعاقدوا معها لكن شريطة العمل الجدي وتحقيق نتائج إيجابية تخدم جميع الأطراف.

تجدر الإشارة إلى أن الفنان فيصل عزيزي، صرح ليومية الصباح في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، بأنه قرر اتباع المسطرة القانونية مع شركة الفنان توفيق حازب لأنها قامت بإقبار أعماله وحاولت عرقلة مساره الفني.



