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بالصور والفيديو.. جزائريون يعلون الحداد على المغربي ''زازي''عبر بلفايسبوك

بتاريــخ : 29 نونبر 2016 / 15:56 بالصور والفيديو.. جزائريون يعلون الحداد على المغربي زازيعبر بلفايسبوك | مجتمع
بالصور والفيديو.. جزائريون يعلون الحداد على المغربي ''زازي''عبر بلفايسبوك
مباشرة بعد نشر ''شوف تيفي ''خبر وفاة الشاب ''زازي'' ابن حي البرنوصي بطريقة مؤلمة، تفاعلت العديد من الصفحات الفايسبوكية مع هذا الخبر وخاصة تلك الجزائرية التي عبر أصحابها عن حزنهم الشديد لوفاة الراحل.

''شوف تيفي''
مباشرة بعد نشر ''شوف تيفي ''خبر وفاة الشاب ''زازي'' ابن حي البرنوصي بطريقة مؤلمة، تفاعلت العديد من الصفحات الفايسبوكية مع هذا الخبر وخاصة تلك الجزائرية التي عبر أصحابها عن حزنهم الشديد لوفاة الراحل.

وأوضحت إحدى الصفحات الجزائرية والتي كانت تنشر بشكل دائم فيديوهات ''زازي'' وهو يرقص على أنغام الراي الجزائري بطريقته الغريبة المثيرة للجدل، عن أسفها الشديد لوفاته ورحيله عن الحياة بطريقة مروعة تهز النفوس.

ونشرت صفحات فايسبوكية جزائرية أخرى صورة ''زازي''، وطالبت الجميع بحذف جميع الفيديوهات الخاصة به وأيضا صوره التي قام البعض باستخدامها للسخرية منه.

وتفاعل نشطاء جزائريون بشكل كبير مع خبر وفاة ''زازي'' بعد سقوطه من الطابق الخامس لأحد المنازل بحي البرنوصي بالبيضاء، حيث عبر العديد منهم عن حزنهم الشديد وعن افتقادهم للروح المرحة والطيبة والعفوية التي اظهرها الراحل في جميع فيديوهاته المنتشرة على الفايسبوك.

جزائريون يعلون الحداد على المغربي ''زازي''عبر بالفايسبوكجزائريون يعلون الحداد على المغربي ''زازي''عبر بالفايسبوك

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