فرنسا تصفع البوليساريو وتجدد موقفها الثابت بخصوص قضية الصحراء المغربية ﻿

جددت فرنسا، اليوم الثلاثاء، موقفها الثابت بخصوص قضية الصحراء المغربية، مؤكدة أن مخطط الحكم الذاتي قاعدة جدية وذات مصداقية من أجل حل متفاوض بشأنه.

''شوف تيفي''+''و م ع''



جددت فرنسا، اليوم الثلاثاء، موقفها الثابت بخصوص قضية الصحراء المغربية، مؤكدة أن مخطط الحكم الذاتي قاعدة جدية وذات مصداقية من أجل حل متفاوض بشأنه.

وقال الناطق الرسمي لوزارة الشؤون الخارجية الفرنسية رومان نادال خلال لقاء صحفي إن ''موقف فرنسا حول هذا الموضوع معروف وثابت '' مشددا على أن بلاده تدعم البحث عن حل عادل مستدام ومقبول من جميع الأطراف، تحت إشراف الأمم المتحدة وطبقا لقرارات مجلس الأمن.

وأضاف أن فرنسا '' تعتبر أن مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب في 2007 يشكل قاعدة جدية وذات مصداقية من أجل حل متفاوض بشأنه ''.





