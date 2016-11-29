تفاصيل جديدة ومثيرة بخصوص محاولات فرار نزيلات من إصلاحية البنات في كازا+صور ﻿

''شوف تيفي''
فتحت الشرطة القضائية بالدائرة الأمنية الفداء مرس السلطان، تحقيقا مع مجموعة من نزيلات مركز حماية الطفولة، عقب تورطهن في محاولة تنفيذ خطة هروب جماعي ليلة الاثنين-الثلاثاء.
وحسب مصدر ''شوف تيفي'' فإن المصالح الأمنية، حققت مع مجموعة من النزيلات اللائي يشتبه في تورطهن في الواقعة التي استنفرت جميع المصالح الأمنية.
وأضاف المصدر ذاته بأن سيارة للإسعاف، قامت بنقل بعض النزيلات إلى المستشفى الجامعي ابن رشد لتلقي العلاجات الضرورية، عقب إصابتهن نظرا لقيام نزيلات أخريات بتكسير زجاج نوافذ المركز.
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