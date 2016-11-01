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الميلودي دخل طول وعرض فمول البندير

بتاريــخ : 29 نونبر 2016 / 14:21 الميلودي دخل طول وعرض فمول البندير | ثقافة و فنون
الميلودي دخل طول وعرض فمول البندير
ظهر فنان الأغنية الشعبية عادل الميلودي في مقطع فيديو وهو يوجه انتقاذات لاذعة للفنان عثمان مولين الملقب بـ''مول البندير''.

''شوف تيفي''

ظهر فنان الأغنية الشعبية عادل الميلودي في مقطع فيديو وهو يوجه انتقاذات لاذعة للفنان عثمان مولين الملقب بـ''مول البندير''.
و كشف المليودي بأن مول البندير أعاد إحدى أغانيه بطريقة غير لائقة، وهو الأمر الذي اعتبره إهانة له ولما يقدمه من فن نبيل.
وهدد الميلودي في فيديو مباشر نشره على حائطه الفايسبوكي، ''مول البندير'' ،حيت أوصاها بالابتعاد عنه و عن أغانيه.

 

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المغرب شوف تيفي عادل الميلودي مواقع التواصل الاجتماعي مول البندير عثمان مولين

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