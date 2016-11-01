 جواد السايح في تصريح مثير: غادي نمشي نوقف جانب القصر ديال سيدنا وغادي نقوليه غير سد هادوك التلفزات ..وها علاش ﻿
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جواد السايح في تصريح مثير: غادي نمشي نوقف جانب القصر ديال سيدنا وغادي نقوليه غير سد هادوك التلفزات ..وها علاش

بتاريــخ : 29 نونبر 2016 / 14:01 جواد السايح في تصريح مثير: غادي نمشي نوقف جانب القصر ديال سيدنا وغادي نقوليه غير سد هادوك التلفزات ..وها علاش | ثقافة و فنون
جواد السايح في تصريح مثير: غادي نمشي نوقف جانب القصر ديال سيدنا وغادي نقوليه غير سد هادوك التلفزات ..وها علاش
هي صرخة فنان أطلقها قبله مجموعة من الفنانين الذين تم تغييبهم عن الساحة الفنية المغربية، حيث كشف الفنان المغربي جواد السايح في حوار له مع أسبوعية ''المشعل'' ينشر

شوف تيفي

هي صرخة فنان أطلقها قبله مجموعة من الفنانين الذين تم تغييبهم عن الساحة الفنية المغربية، حيث كشف الفنان المغربي جواد السايح في حوار له مع أسبوعية ''المشعل'' ينشر يوم الخميس القادم أنه لم يشتغل في التلفزيون لما يقارب الخمس سنوات، وأضاف ''هاد الناس الله يهديهم، وهذه الشركات الموجودة الآن الذين يستفيدون من الدعم على الإنتاج، يشوفو فينا لأننا فنانين ومغاديش يديرو فينا خير، وجلب جواد السايح أو فلان فإن ذلك يعطي إضافة خاصة، وحشومة يقصيونا لهذه الدرجة''.
وأضاف ''واش بغاونا نقولوها لسيدنا حتا هو يتدخل لينا فالأدوار، وسيدنا كيجري من أجل المغرب ما حيلتو لإفريقيا ما حيلتو للحكومة لي مبغاتش تتشكل ماحيلتو يداوينا، حرام هادشي واش نبقاو نبكيو عليه، ولكن إذا بقي الأمر على ما هو عليه غادي نمشي نوقف جانب القصر ديال سيدنا، وغادي نقول ليه غير سد هادوك القنوات ولا نخدموا حتا حنا''.

 

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‫شوف تيفي

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جواد السايح المشعل شوف تيفي قنوات التلفزة شركات الإنتاج

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جواد السايح في تصريح مثير: غادي نمشي نوقف جانب القصر ديال سيدنا وغادي نقوليه غير سد هادوك التلفزات ..وها علاش | ثقافة و فنون

جواد السايح في تصريح مثير: غادي نمشي نوقف جانب القصر ديال سيدنا وغادي نقوليه غير سد هادوك التلفزات

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