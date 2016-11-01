 مؤلم.. شاب ملقب بـ ''زازي'' اشتهر بالفايسبوك يفارق الحياة بطريقة مروعة في كازا ﻿
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مؤلم.. شاب ملقب بـ ''زازي'' اشتهر بالفايسبوك يفارق الحياة بطريقة مروعة في كازا

بتاريــخ : 29 نونبر 2016 / 13:40 مؤلم.. شاب ملقب بـ زازي اشتهر بالفايسبوك يفارق الحياة بطريقة مروعة في كازا | مجتمع
مؤلم.. شاب ملقب بـ ''زازي'' اشتهر بالفايسبوك يفارق الحياة بطريقة مروعة في كازا
فارق شاب في مقتبل العمر الحياة بطريقة مروعة، أمس الاثنين، بعد أن سقط من الطابق الخامس لمنزله الكائن بحي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء.

''شوف تيفي''

فارق شاب في مقتبل العمر الحياة بطريقة مروعة، أمس الاثنين، بعد أن سقط من الطابق الخامس لمنزله الكائن بحي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء.
ويتعلق الأمر بالشاب المقلب بـ ''زازي'' والذي يعتبر من أشهر الشخصيات بالفايسبوك، حيث ظهر في العديد من الفيديوهات وهو يرقص على أنغام الراي الجزائري بطريقة غريبة ومثيرة للجدل.
وتداولت الصفحات الفايسبوكية، صباح اليوم الثلاثاء، مجموعة من الصور للهالك ومن بينها صورة مؤلمة له تم التقاطها له مباشرة بعد أن لقي حتفه.

 

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