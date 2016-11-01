مؤلم.. شاب ملقب بـ ''زازي'' اشتهر بالفايسبوك يفارق الحياة بطريقة مروعة في كازا ﻿

''شوف تيفي''
فارق شاب في مقتبل العمر الحياة بطريقة مروعة، أمس الاثنين، بعد أن سقط من الطابق الخامس لمنزله الكائن بحي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء.
ويتعلق الأمر بالشاب المقلب بـ ''زازي'' والذي يعتبر من أشهر الشخصيات بالفايسبوك، حيث ظهر في العديد من الفيديوهات وهو يرقص على أنغام الراي الجزائري بطريقة غريبة ومثيرة للجدل.
وتداولت الصفحات الفايسبوكية، صباح اليوم الثلاثاء، مجموعة من الصور للهالك ومن بينها صورة مؤلمة له تم التقاطها له مباشرة بعد أن لقي حتفه.
كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.