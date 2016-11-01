عاجل:هذا ما وقع في جلسة التحقيقات بمحكمة الاستئناف بالبيضاء بخصوص قضية الطالبة ''صابرين'' ﻿

علمت ''شوف تيفي'' أن والدة المهدي بلعيان المتورط الأول في قضية مقتل الطالبة صابرين، تتواجد في هذه اللحظات بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء لحضور جلسة التحقيقات في قضية مقتل الطالبة صابرين بعد

شوف تيفي:



علمت ''شوف تيفي'' أن والدة المهدي بلعيان المتورط الأول في قضية مقتل الطالبة صابرين، تتواجد في هذه اللحظات بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء لحضور جلسة التحقيقات في قضية مقتل الطالبة صابرين بعد سقوطها من سطح عمارة منزلها.



و شوهدت الأم داخل قاعة الجلسات الخاصة رفقة والدي المرحومة صابرين.



و يتابع حسب مصادرنا في هذه القضية، المهدي و صديقه أمين في حالة اعتقال والصديقة المقربة لصابرين، كوثر التي تتابع في حالة سراح مؤقت بعد إخلاء سبيلها بكفالة مالية قدرها 10آلاف درهم، فيما كانت الشرطة القضائية استدعت صديقة رابعة في هذه القضية.



للإشارة ،اهتزت مدينة الدار البيضاء شهر أكتوبر الماضي على وقائع جريمة قتل بشعة راحت ضحيتها طالبة في ريعان شبابها بمنطقة عين السبع بالدار البيضاء.





